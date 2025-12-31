2026. január 1., csütörtök

Előd

EUR 385.40 Ft
USD 328.42 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Mindenkinek kellene egy hobbi, hogy boldog legyen

Egy tanulmány kiderítette, mely szabadidős tevékenységek tesznek boldoggá

MH
 2025. december 31. szerda. 20:24
Megosztás

Hosszú munkanap után sokan vágynak a kikapcsolódásra. De mely szabadidős tevékenységek segítenek valóban kikapcsolni és javítani a munka-magánélet egyensúlyát? Egy tanulmány kimutatta, hogy a kézműves és kreatív hobbi lehet a kulcs a nagyobb életelégedettséghez.

Mindenkinek kellene egy hobbi, hogy boldog legyen
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Az Anglia Ruskin University tudósai Cambridge-ben egy nagyszabású tanulmányban vizsgálták a kreatív hobbi és az életelégedettség közötti összefüggést - írja a focus.de.

Több mint 7100, 16 és 85 év közötti személy vett részt a tanulmányban. 1-től 10-ig terjedő skálán válaszoltak kérdésekre általános életükkel való elégedettségükről, boldogságérzetükről, valamint félelmeikről és magányukról.

Ezenkívül a résztvevők megadták, hogy az elmúlt évben űztek-e kreatív vagy kézműves hobbit – például festészetet, művészi fényképezést, animációt, horgolást, kötést, kalligráfiát, kerámiakészítést vagy ékszerkészítést.

Az eredmények azt mutatják, hogy az ilyen hobbit űző személyek átlagosan 10–16 százalékkal magasabbra értékelték életükkel való elégedettségüket és boldogságérzetüket, mint azok, akik nem űztek ilyen tevékenységeket. A kreatív foglalkozások azonban nem voltak hatással a szorongásra vagy a magányra.

A pozitív eredmények ellenére a kutatók hangsúlyozzák, hogy a tanulmány ugyan összefüggést, de közvetlen ok-okozati összefüggést nem tud bizonyítani. Jövőbeli kísérletekben meg kell vizsgálni, hogy a kreatív tevékenységek valóban növelik-e a jólétet, és ha igen, hogyan.

Ezen túlmenően a tudósok azt javasolják, hogy a kézműves és művészi hobbit is vizsgálják más pozitív hatások, például a megnövekedett önbizalom vagy a jobb érzelmi szabályozás szempontjából.

Legyen az festés, kötés vagy kerámiakészítés – a kézműves hobbi értékes kiegészítője lehet a saját jóllétünknek. Nemcsak a kikapcsolódásban segítenek, hanem hosszú távon is hozzájárulnak a kiegyensúlyozott élethez. Ha tehát új szabadidős tevékenységet keresünk, egy kreatív hobbi pont a megfelelő választás lehet.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink