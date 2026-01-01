Ez a mosási program károsítja a legkevésbé a ruhákat

Az ingek kifakulnak, a szövetek elhasználódnak, és már néhány mosás után a ruhatárunk kopottnak és formátlannak tűnik.

A szakértők rámutatnak, hogy ennek oka nem mindig a ruhák minősége, hanem az, ahogyan mosunk őket. A Leeds-i Egyetemen végzett kutatások kimutatták, hogy a mosógépben végzett hosszú mosási ciklusok és a magasabb hőmérsékletek jelentősen nagyobb negatív hatással vannak a ruhákra, mint azt a legtöbb ember gondolná.

A tudósok különböző színű és összetételű pólókat teszteltek több mosási cikluson keresztül, és minden ciklus után elemezték a vizet. Az eredmények egyértelműek voltak: a rövidebb és hidegebb ciklusok jelentősen csökkentik a színvesztést és a szövet károsodását.

A legjobb megoldás

A 40 fokos, 85 perces „rövid pamut” ciklus és a 30 perces „hideg expressz” mosás összehasonlításában a rövidebb ciklus kevesebb színvesztést és kevesebb mikroszálas anyag kibocsátást mutatott. Ezek a mikroszálak a szövet romlásának mutatói, és az oka annak, hogy a ruhák idővel szürkék, vékonyak és élettelenek lesznek.

A szakértő következtetése egyszerű és meglepően praktikus: a legtöbb ruhadarabhoz a kíméletes, rövid és hideg mosás a legjobb megoldás. A hőmérséklet és a ciklus időtartamának csökkentésével nemcsak a ruháid élettartamát hosszabbítod meg, hanem csökkented a vízbe kerülő és a környezetre káros mikroszálak mennyiségét is.

Ha azt szeretné, hogy a ruhái hosszabb ideig újszerűek maradjanak, legközelebb válasszon gyors ciklust hideg vízzel. Egy apró változtatás a mosógépében nagy különbséget jelenthet – mind a ruháinak, mind a pénztárcájának - írja a dnevno.