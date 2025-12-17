A bőséget vonzó karácsonyi dekorációk színei

A leginkább ajánlott szín a zöld, amely a növekedést, az egyensúlyt és a lehetőségeket szimbolizálja.

A belsőépítészek szerint a zöld jól illik az aranyhoz és a fehérhez, ami megkönnyíti a harmonikus karácsonyfa kialakítását.

Miért érdemes zöld díszeket választani?

A megújulást szimbolizálják.

A jólétet jelképezik.

Jól illenek különböző színpalettákhoz.

Vizuális frissességet hoznak.

Ezenkívül a karácsonyi trendek szakértői megjegyzik, hogy ez a szín az utóbbi években egyre népszerűbbé vált - írja a kusvatarinat.