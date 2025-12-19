Tünetek, amik a leprát jelzik

A lepra nemrég újra felütötte a fejét a szomszédos Romániában, ahol rögtön három személyt el kellett különíteni. Utána jártunk milyen tünetekre kell figyelnünk.

A lepra kétféle, a tünetek alapján nem megkülönböztethető baktérium – Mycobacterium leprae, Mycobacterium lepromatosis – által okozott bőr- és idegfertőzés, melyet súlyosan torzító bőrgyulladások és folyamatos testi-, majd szellemi leépülés jellemez. Az évezredek óta rettegett fertőző betegség a mai napig több milliós esetszámban fordul elő a világban.

Elsősorban Afrika, Dél-Amerika és Kelet-Ázsia számít érintett területeknek, ezen belül pedig leginkább a higiénés szempontból hátrányos helyzetű népesség körében terjed. A betegség történelmét áttekintve azonban látni, hogy a fertőzés terjedésében az éghajlatnak nincs különösebb jelentősége, hisz a trópusinak semmiképp sem nevezhető éghajlatú Norvégiában is milliószám okozott fertőzéseket az 1800-as évek végén.

Magyarországon az utolsó esetet harminc évvel ezelőtt regisztrálták, a kórt a Közel-Keletről hurcolta be egy fertőzött személy. Ukrajnában, Romániában, illetve Oroszországban azonban még ma is működnek a fertőzöttek elkülönítésére, ellátására szakosodott telepek.

A lepra főbb tünetei

A lepra lappangási ideje rendkívül szélsőséges időkorlátok közt mozog: lehet néhány hónap, de akár 20-30 év is.

A lepra tünetei az alábbiak lehetnek a bőr alatti csomók; az érzéketlen, rózsaszín, fakó foltok a bőrön; a vöröses színű bőr; a száraz fejbőr; az arc, kéz, fül bőrének fénylően sima megvastagodása; az állandósult, erősen duzzadt orrnyálkahártya; az érzéketlenné váló, zsibbadó végtagok; az izomgyengeség, a végtagok mozgathatóságának zavarai; a végtagok elvesztése (kézujj, kéz, lábujj, láb); az orrcsont, orrszövet leépülése; a szövetek további bakteriális felülfertőződése, fekélyesedése; a szemhéj bénulása; az üvegtest gyulladása, vakság; a hangképzés zavarai; az impotencia.

A leprával élő beteg akár 20 évig is élhet fertőzötten. Halálhoz a szervezet fokozatos legyengülése és a jellemzően nem megfelelő higiéniás viszonyok miatti sebelfertőződés vezethet.

Mikor forduljon orvoshoz?

Amennyiben tudomására jut, hogy leprával fertőzött személy közelében, társaságában tartózkodott, mielőbb vegye fel a kapcsolatot háziorvosával. Az időben felismert leprafertőzés teljes mértékben, szövődmények nélkül gyógyítható.

A lepra kialakulásának okai

A lepra a Mycobacterium leprae, illetve a Mycobacterium lepromatosis nevű baktériumok által okozott fertőzés. A baktériumok fertőzőképessége alacsony, szoros és tartós testi kontaktus mellett cseppfertőzéssel, a légutakon keresztül terjed, amennyiben a megfertőzött személy immunrendszere gyenge. Előfordulhat, hogy az átadott kórokozókat az érintett immunrendszere minden különösebb nehézség nélkül leküzdi.

A betegség nem terjed szexuális úton, várandósság esetén a magzatot nem fertőzi meg. A gyermekek azonban érzékenyebbek a leprafertőzésre.

A lepra típusai

A kialakuló betegség típusa attól függ, hogy az immunrendszer miként reagál a baktériumokra.

Tuberkuloid lepra esetén az érintett általában csak enyhe tüneteket mutat, mivel immunrendszere képes megbirkózni a fertőzéssel. A jellemző megjelenési forma néhány lapos – vagy a bőr felszínéből alig kiemelkedő –, világos vagy világospiros folt, amely szőrtelen, száraz és érzéketlen.

A lepromatosus lepra súlyos és kiterjedten megjelenő sebeket okoz, a tünetek a bőrön kívül az idegeket és más szerveket is érintik. Ebben az esetben a szervezet immunválasza nem erőteljes, így a betegség is fertőzőképesebb. A súlyosabb tünetek közé tartozik a perifériás idegek károsodása, mely érzéskieséssel és izomgyengeséggel jár. Az érzések tompulása miatt gyakori az ujjak, de akár a végtagok elvesztése is. Az orrváladék magas baktériumtartalma miatt a betegség az orrcsontokat is megtámadja, az orrszövet idővel eltűnhet. A szem érintettsége miatt létrejövő üvegtestgyulladás és szemhéjbénulás vakságot is okozhat.

A két véglet között átmeneti típusok is léteznek: határesetű (borderline) tuberkuloid lepra és határesetű lepromatosus lepra. Ezek kiterjedtebb tünetekkel jelentkeznek, mint a tuberkuloid lepra, több bőrön megjelenő folttal, idegrendszeri károsodással, de nem terjednek el annyira a szervezetben, mint a lepromatosus lepra.

A lepra szövődményei

Bár a leprát évezredeken át félelem övezte, és a betegeket kiközösítette a társadalom, napjainkban már a kezelhető betegségek körébe tartozik. Az általa okozott károsodások azonban maradandók, ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb megkezdődjön az antibiotikumos kezelés. Maradandó károsodás lehet az orr, az ujjak elvesztése és a vakság. Az időben megkezdett terápia csökkenti annak esélyét, hogy a betegség ilyen szintre jusson.

A kezelés megkezdése után bizonyos esetekben gyulladásos reakciók jelennek meg; ennek oka a kórokozó baktérium antigénjeire adott késleltetett és túlzott reakció. Az enyhétől súlyosig terjedő tünetek az idegrendszert és a bőrt érinthetik, és általában fájdalomcsillapítással, valamint szteroidos kezeléssel kezelhetők. Szintén előfordul, hogy lázzal és bőrtünetekkel jelentkezik a reakció, amely a láz csillapításával kezelhető.

A lepra diagnosztizálása

A leprát okozó baktérium jelenléte a fizikális vizsgálatot követő bőrbiopsziával (szövettani mintavétellel) igazolható, illetve az ún. lepromin bőrpróbával is lehetséges. Utóbbi esetben nem fertőzőképes (inaktivált) baktériumot fecskendeznek a bőr alá, és az így kapott helyi gyulladásos bőrreakció alapján tudják pontosítani a diagnózist.

A lepra kezelése

A betegség gyógyítható, de a kezelés során fél évtől akár két évig tartó, kombinált antibiotikum-terápia is szükséges lehet. Az idejében azonosított betegség és az azonnal megkezdett kezelés megelőzheti a súlyos, maradandó károsodásokat (bőrelváltozások, csonkolások, vakság). A lepra kezelésére szolgáló leggyakoribb antibiotikumok a dapson, a rifampicin, a clofazimine és az etionamid – emellett a tünetek csökkentésére szolgáló gyulladáscsökkentő gyógyszerek, NSAID típusú fájdalomcsillapítók is alkalmazhatók kiegészítő terápiaként.

Röviddel – általában egy héttel – a terápia megkezdése után a beteg már nem fertőz, ezért szükségtelen a közösségtől távol tartani.

A betegség okozta szövődmények egy része sebészileg kezelendő, a vakságot antibiotikumos szemcseppel lehet megelőzni.

A lepra megelőzése

Leprát megelőző védőoltás jelenleg nincs, ám a megfigyelések szerint a tuberkulózis elleni vakcina (BCG-oltás) egyes esetekben a leprával szemben is védelmet jelent.