Igaz, hogy a sajt rémálmokat okoz?
Az ókori görög orvosi elméletekre nyúlik vissza
A 19. században azt is hitték, hogy a sajt és más ételek, mint például a mandula és az avokádó, hozzájárulhatnak a rémálmokhoz. Ez az elképzelés 2005-ben kapott támogatást, amikor egy, a Brit Sajttanács által finanszírozott tanulmány a kéksajtot az élénk álmokhoz kötötte. A tanulmány azonban nem volt szigorúan véve tudományos.
2015-ben egy másik tanulmány az egyes ételeket és az étrendet vizsgálta a rossz álmok lehetséges okaként. Megállapította, hogy a résztvevők 17,8%-a hozta összefüggésbe a tejtermékek fogyasztását a rossz álmokkal. A tanulmány azonban nem állapított meg ilyen ok-okozati összefüggést.
Bár a sajtról kiderült, hogy nem okoz rémálmokat, az ételek álmokra gyakorolt hatásának kérdése további kutatásokat igényel.