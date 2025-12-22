Ezért tegyen éjszakára egy tál ecetet a szobába

Bár a hő megtartása a házban megkövetelheti, hogy az ablakokat a szokásosnál hosszabb ideig zárva tartsuk, a szellőzés hiánya fokozhatja a kellemetlen szagok felhalmozódását. A kellemetlen szagok azonban néhány egyszerű és olcsó intézkedéssel megszüntethetők.

Ezek a megoldások között szerepel például az, hogy egy tál ecetet helyezünk a szobába éjszakára. A fehér ecet savas tulajdonságai ideálisak az alkáli szagok eltávolítására és intenzitásuk jelentős csökkentésére. Az ecet antibakteriális hatása megakadályozza a szagot okozó baktériumok szaporodását.

Gyorsabb megoldásként napközben lassan forraljon fel egy kis ecetet vízben, hogy a víz friss illatot kapjon. Hozzáadhat illatos fűszernövényeket is, például rozmaringot és mentát.

Az almaecet és víz oldatát rá lehet permetezni a függönyökre vagy a bútorok kárpitjára, hogy eltüntesse a kellemetlen szagokat anélkül, hogy károsítaná a finom szövetek színét vagy kémiai maradványokat hagyna hátra – írja a Kusvaturinat.