Életmód
Ezért tegyen éjszakára egy tál ecetet a szobába
A hideg idő beköszöntével sokan bezárják az ablakokat, hogy bent tartsák a meleget és elkerüljék a huzatot
Ezek a megoldások között szerepel például az, hogy egy tál ecetet helyezünk a szobába éjszakára. A fehér ecet savas tulajdonságai ideálisak az alkáli szagok eltávolítására és intenzitásuk jelentős csökkentésére. Az ecet antibakteriális hatása megakadályozza a szagot okozó baktériumok szaporodását.
Gyorsabb megoldásként napközben lassan forraljon fel egy kis ecetet vízben, hogy a víz friss illatot kapjon. Hozzáadhat illatos fűszernövényeket is, például rozmaringot és mentát.
Az almaecet és víz oldatát rá lehet permetezni a függönyökre vagy a bútorok kárpitjára, hogy eltüntesse a kellemetlen szagokat anélkül, hogy károsítaná a finom szövetek színét vagy kémiai maradványokat hagyna hátra – írja a Kusvaturinat.