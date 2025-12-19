A legkárosabb édességek a gyerekek számára

A gyerekeknek adott legkárosabb nassolnivalók a nyalókák. A pillecukor, a rágógumi, a pasztillák és a narancslekvár is veszélyt jelentenek – mondta E. Kashukh orvos a Mir 24- nek adott interjújában.

Ahogy az orvos megjegyezte, az ilyen finomságok nagy mennyiségű cukrot és kémiai adalékanyagokat, például színezékeket és aromákat tartalmaznak. Az ezeket az anyagokat tartalmazó finomságok bizonyos esetekben allergiás reakciókat is kiválthatnak.

Az úgynevezett „szénsavas italok” is veszélyesek. Ezek a szájban pezsgő és buborékoló cukorkák vagy porok népszerűek a gyerekek körében, mert csiklandozzák az arcukat és a nyelvüket. Azonban a bennük található citromsav vagy borkősav irritálja a gyomor-bél traktust.

Az orvos óvatosságra is intette a szeleteket, mivel szinte semmilyen csokoládét nem tartalmaznak, viszont nagy mennyiségű zsírt és kémiai adalékanyagokat.