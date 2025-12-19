2025. december 19., péntek

Életmód

A legkárosabb édességek a gyerekek számára

Orvosi vélemény

 2025. december 19. péntek. 15:33
A gyerekeknek adott legkárosabb nassolnivalók a nyalókák. A pillecukor, a rágógumi, a pasztillák és a narancslekvár is veszélyt jelentenek – mondta E. Kashukh orvos a Mir 24- nek adott interjújában.

A legkárosabb édességek a gyerekek számára
A nyalókának senki sem tud ellenállni
Fotó: AFP/PhotoAlto/AltoPress/Michèle Constantini

Ahogy az orvos megjegyezte, az ilyen finomságok nagy mennyiségű cukrot és kémiai adalékanyagokat, például színezékeket és aromákat tartalmaznak. Az ezeket az anyagokat tartalmazó finomságok bizonyos esetekben allergiás reakciókat is kiválthatnak.

Az úgynevezett „szénsavas italok” is veszélyesek. Ezek a szájban pezsgő és buborékoló cukorkák vagy porok népszerűek a gyerekek körében, mert csiklandozzák az arcukat és a nyelvüket. Azonban a bennük található citromsav vagy borkősav irritálja a gyomor-bél traktust.

Az orvos óvatosságra is intette a szeleteket, mivel szinte semmilyen csokoládét nem tartalmaznak, viszont nagy mennyiségű zsírt és kémiai adalékanyagokat.

