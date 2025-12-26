2025. december 26., péntek

Előd

EUR 391.19 Ft
USD 331.71 Ft

Életmód

A legbosszantóbb karácsonyi ajándékok

Vezet az egészséges életmóddal kapcsolatos meglepetés

MH
 2025. december 26. péntek. 0:11
Egy közvéleménykutatás szerint a válaszadók több mint fele (54%) mondta, hogy az egészséges életmóddal vagy önfejlesztéssel kapcsolatos ajándékokat – fitnesz tagságokat, bérleteket, súlyzókat, futópadot – bántónak tartják.

A megkérdezettek többsége megbántódik, ha fitneszbérletet kap ajándékba – hacsak kifejezetten nem ezt kérte
Fotó: AFP/Alberto Pizzoli

Sokan az ilyen ajándékokat nem a törődés jelének tekintik, hanem egy utalásnak: „Ideje váltani.” A résztvevők 42%-a pedig beismerte, hogy bűntudatot érez, ha nincs ideje használni az ajándékba kapott eszközöket.

Az emberek nem járnak jobban a „triviális” ajándékokkal sem: a férfiak 31%-át irritálják a karácsonyi zoknik, a nők 34%-át pedig a mini parfümminták – ezek „túl olcsónak”, sőt sértőnek tűnnek.

Más lehetőségek – plüssállatok, díszpárnák és falinaptárak – voltak a legkevésbé kedveltek: a válaszadók 16%-a nem kívántnak minősítette ezeket az ajándékokat. A felmérés szerint a válaszadók körülbelül egyharmada (33%) általánosságban stresszesnek érzi a meglepetésajándékokat – írta meg a Sports.kz.

