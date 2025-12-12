2025. december 12., péntek

Életmód

A kutyatartás pozitív hatással van a tinédzserek mentális egészségére

Pszichológiailag ellenállóbbá teszi őket

MH
 2025. december 12. péntek. 12:56
Kutatások kimutatták, hogy a háziállatokkal foglalkozó tinédzserek nyugodtabbak, kevésbé agresszívek, és kisebb valószínűséggel követnek el bűncselekményeket.

A kutyatartás pozitív hatással van a tinédzserek mentális egészségére
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Több mint háromszáz 13 éves serdülő vett részt a kísérletben. Az Azabu Egyetem japán tudósai kérdőívek segítségével elemezték a serdülők mentális állapotát, és tanulmányozták szájüregi mikrobiotájuk összetételét. Kiderült, hogy a kutyaszerető serdülők szervezetében magasabb volt a Streptococcus és a Prevotella baktériumok szintje, és ez utóbbi koncentrációja negatívan korrelált az antiszociális viselkedéssel – írja a sports.kz.

Az eredmények megerősítésére a csapat laboratóriumi egerekkel végzett kísérleteket: a kutyákkal foglalkozó serdülők mikrobiomjával rendelkező egerek nagyobb társasági érdeklődést mutattak egértársaik iránt, és aktívabbak voltak.

A kutatók szerint ezek az eredmények rávilágítanak a háziállatok fontosságára a serdülők mentális egészsége és társadalmi beilleszkedése szempontjából.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
