A kilenc legjobb természetes bőrfeszesítő megoldás

A természetes bőrfeszesítő módszerek hatékonyak, és a konyhában lévő alapanyagokból összerakhatók. Mutatunk kilenc otthon is elkészíthető, természetes bőrfeszesítő és bőrápoló praktikát, amikkel visszahozhatjuk a ragyogást az ünnepekre.

Az év végi hajrá sajnos a bőrön is nyomot hagy. Az idő múlásával a bőr óhatatlanul veszít a rugalmasságából. Ezekkel a természetes bőrfeszesítő és bőrápoló tippekkel az ünnepekre könnyedén frissé, üdévé és ragyogóvá varázsolhatjuk a bőrünket – ráadásul olyan alapanyagokkal, amik valószínűleg már ott vannak a konyhában.

Így készítsünk házilag természetes bőrfeszesítő és bőrápoló kencéket

A Diéta és Fitnesz magazin cikke szerint a feszes, üde, ragyogó bőrért nem feltétlenül kell méregdrága krémek után nyúlnunk – sokszor elég körbenéznünk a konyhában. Méz, áfonya, uborka, kávé: mind olyan összetevők, amelyek szinte azonnal visszahozzák a bőr életteliségét. Ha egy kis ünnepi ragyogásra vágyunk, most érdemes bevetni ezeket az egyszerű, mégis látványos otthoni, természetes bőrfeszesítő trükköket.

1. Méz

A méz igazi csodaszer: a benne található értékes vitaminok, ásványi anyagok táplálják, védik a bőrsejteket. Az egyik leghatékonyabb méregtelenítő, emellett fertőtleníti és táplálja a bőrt.

Mézes pakolás arcra

2-3 evőkanál langyos tejhez adjunk egy kis darab élesztőt és 1 evőkanál mézet. Vigyük fel a keveréket az arcunkra, hagyjuk hatni 10 percig, majd langyos vízzel öblítsük le. Gyönyörűen kisimítja, feltölti az arcbőrt.

2. Fekete áfonya

Magas antioxidáns-tartalma miatt hatékony védelmet nyújt az öregedéssel szemben. Segíti a kollagén termelődését, emiatt remek bőrfeszesítő. Gyümölcssavtartalma pórusösszehúzó és hámlasztó hatású.

Áfonyás hámlasztó

Törjünk szét villával pár szem áfonyát, majd a masszát vigyük fel az arcra. Hagyjuk hatni 10 percig, majd öblítsük le bő langyos vízzel. Eltünteti az elhalt hámsejteket, így bőrünk friss és bársonyos lesz.

3. Koffein

A koffein fokozza a vérkeringést és vízhajtó hatású. Segítségével a méreganyagok gyorsan távoznak a szervezetből.

Kávés bőrradír

Keverjünk el 3 evőkanál őrölt kávét vagy lefőzött kávézaccot 1 evőkanál mézzel, 2-3 evőkanál olívaolajjal és 2-3 evőkanál vízzel. Zuhanyozás után vigyük fel a keveréket az egész testünkre – az arcra is –, és körkörös mozdulatokkal dörzsöljük át a testünket. Utána alaposan öblítsük le langyos vízzel. Bőrünk ettől finom, lágy, olajos tapintású lesz.

4. Olívaolaj

Értékes vitaminjai, tápanyagai regenerálják a kollagénszöveteket, stimulálják növekedésüket, lassítják az öregedési folyamatot. A bőrbe masszírozva könnyen és gyorsan felszívódik.

Mellfeszesítés olívaolajjal

Zuhanyozás után, a még a nedves bőrbe dörzsöljünk be egy kis olívaolajat. Hagyjuk hatni pár percig, majd lassan itassuk fel a felesleget egy puha törülközővel.

5. Szódabikarbóna

Segít az elhalt hámsejtek eltávolításában, lágyítja az arcbőrt, összehúzza a pórusokat. Alkalmazása előtt végezzünk bőrpróbát!

Pórusösszehúzó pakolás

Keverjünk el 1 evőkanál szódabikarbónát egy kis vízzel. Masszírozzuk az arcbőrbe, hagyjuk hatni 1 percig, majd bő vízzel öblítsük le. Bőrünk újra feszes, élettel teli lesz.

6. Uborka

Az uborka az egyik legjobb természetes bőrfeszesítő. Hidratálja, frissíti a bőrt, remek gyulladáscsökkentő, ránctalanító. Erősíti a kötőszövetet, regenerálja a sejteket.

Frissítő pakolás

2 evőkanál joghurtba keverjünk el fél reszelt uborkát. Vigyük fel a keveréket az arcunkra, a nyakra és a dekoltázsra. Hagyjuk hatni 15 percig, majd bő langyos vízzel öblítsük le. Bőrünk újra feszes és friss lesz.

7. Tojásfehérje

Gazdag tápanyagokban, amelyek csökkentik az öregedés látható jeleit. Pórusösszehúzó, gyulladáscsökkentő hatású.

Pakolás arcra és hajra

Verjünk fel egy tojásfehérjét (szükség esetén adjunk hozzá pár csepp citromlevet). A felvert habot vigyük fel az arcunkra és a nyakunkra. Hagyjuk megszáradni, majd öblítsük le langyos vízzel.

Számtalan házi praktika létezik hajpakolásra, de ezek közül kitűnik a tojássárgája: kenjük a megmosott hajvégekre, 1-2 percig hagyjuk hatni, majd alaposan öblítsük le.

8. Zöld tea

A benne lévő polifenolok megvédik a sejteket a szabad gyökök káros hatásaitól. Regenerálják, védik a bőrsejteket.

Zöld teás fürdő

Fél bögre zöldtea-levelet csomagoljunk gézbe, és tegyük egy kád meleg vízbe. Relaxáljunk 10-15 percig, majd dörzsöljük át a bőrt szivaccsal, hogy élénkítsük a vérkeringést. Friss és energikusak leszünk a fürdő után, a bőrünk pedig feszes és egészséges. Arcmaszkot is készíthetünk belőle.

9. Gránátalma

Magas flavonoidtartalmú gyümölcs. Ez a vegyület hatékonyan veszi fel a harcot a szabadgyökök ellen. Gazdag B1- és B3-, valamint C-vitaminban is. Hatóanyagainak köszönhetően enyhíti a gyulladásokat, táplálja, feszesíti a bőrt, csökkenti a ráncokat.

Tisztító maszk

A gránátalma húsát villával törjük össze, keverjünk hozzá 2 evőkanál joghurtot és 1 evőkanál mézet. Vigyük fel az arcunkra és a nyakunkra, hagyjuk hatni 10 percig, majd bő vízzel öblítsük le. Bőrünk tiszta, és friss lesz.

A bőr hidratáltságához elengedhetetlen a napi 2 liter folyadékbevitel. Ahhoz, hogy a bőr egészséges maradjon, szükség van zsírokra, olajokra is. Figyeljünk arra, hogy az étrendünk tartalmazzon sok telítetlen zsírban gazdag élelmiszert – írta meg a Life.