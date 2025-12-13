Szuperélelmiszerek, amelyek megmentik a látást

Ha nem jut elegendő tápanyaghoz az élelmiszerekből, a szemész szakorvosa javasolhatja a táplálékkiegészítők szedését.

A szem egészségét szolgáló tápanyagok, mint például a cink, az omega-3 zsírsavak, valamint az A- és C-vitamin, segítenek csökkenteni az életkorral összefüggő betegségek kockázatát. Mindezek a tápanyagok megtalálhatók az élelmiszerekben.

A Very Well Health kiderítette, mit kell enni a látás javítása érdekében.

Hal

A halak, mint például a lazac és a tonhal, esszenciális tápanyagokat, úgynevezett omega-3 zsírsavakat tartalmaznak, amelyek gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek, és jótékony hatással vannak a szem egészségére.

Az omega-3 zsírsavak egy bizonyos típusa, a DHA (dokozahexaénsav), a szem retinájának alkotóeleme, és az oxidatív károsodás csökkentésével és a véráramlás javításával támogatja a látást.

Tanulmányok kimutatták, hogy az omega-3 zsírsavakban gazdag étrend összefüggésben áll az életkorral összefüggő makuladegeneráció (központi látásvesztés) alacsonyabb kockázatával és a szürkehályog lassabb kialakulásával.

Diófélék és magvak

A diófélék és magvak E-vitamint tartalmaznak, egy zsírban oldódó vitamint, amely védi a szem egészségét. A dió, a mandula, a pekándió és a napraforgómag segíthet csökkenteni a szem oxidatív károsodását, ami csökkentheti bizonyos szembetegségek, például a szürkehályog és az idővel összefüggő makuladegeneráció (AMD) kialakulásának kockázatát.

A pisztácia nagy mennyiségben tartalmaz luteint és zeaxantint (antioxidánsokat), amelyek védik a szemet a különféle károsodásoktól és segítenek javítani a látást.

Hüvelyesek

A hüvelyesek (bab és lencse) jó cinkforrások. Tanulmányok kimutatták, hogy a cink jótékony hatással van az AMD-vel diagnosztizált emberekre. Segíti a melanin védő pigment termelődését a szemben, amely az A-vitamint a májból a retinába szállítja, ami csökkenti az éjszakai látásvesztést és a szürkehályogot.

Citrusfélék

A citrusfélék, mint a narancs, a grépfrút, a mandarin és a citrom kiváló C-vitaminforrások, amelyek segíthetnek megvédeni a szemet a szabad gyökök (instabil molekulák, amelyek károsíthatják a sejtek DNS-ét) okozta károsodásoktól, melyeket az étrend és a környezeti tényezők okozhatnak. Azzal, hogy segíti a sejtek helyreállítását és növekedését, a C-vitamin segíthet leküzdeni a szemkárosodást és az életkorral összefüggő látásvesztést.

Leveles zöldségek

A leveles zöldségek, mint például a spenót, a kelkáposzta és a kelkáposzta, luteint, zeaxantint, A-, C- és K-vitamint, valamint antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek támogatják a szem egészségét. A leveles zöldségek megfelelő fogyasztása különösen segíthet megvédeni a makulát, a szemnek a részletes központi látásért felelős részét.

Sárgarépa

Tanulmányok kimutatták, hogy a béta-karotinban gazdag ételek, mint például a sárgarépa, jó A-vitamin-forrást jelentenek, ami javíthatja az éjszakai látást és a gyenge vagy félhomályos látást.

Édesburgonya

Az édesburgonya szintén jó béta-karotin és A-vitamin forrás. Több A-vitamint tartalmaz, mint a sárgarépa, a napi ajánlott bevitel több mint 200%-át fedezi. Ez támogatja a retina azon képességét, hogy a fénysugarakat látvánnyá alakítsa, és megfelelően nedvesen tartja a szemet, megakadályozva annak kiszáradását.

Tojás

A tojássárgája szembarát luteint és zeaxantint tartalmaz, amelyek lassítják az olyan szembetegségek progresszióját, mint az AMD. Legalább egy tanulmány kimutatta, hogy heti két-négy tojás fogyasztása 62%-kal csökkentette az AMD kockázatát ahhoz képest, mintha csak hetente egy vagy kevesebb tojást fogyasztottunk volna.

Nyers kaliforniai paprika

A kaliforniai paprikában található antioxidánsok védelmet nyújthatnak a sejtkárosodás ellen, és az erek erősítésével támogathatják a szem vérellátását. Ennek a zöldségnek az étrendbe való felvétele javíthatja a szem általános működését és a látás egészségét. A termékben található C-vitamin-tartalom a szembetegségek, például az AMD kialakulásának csökkent kockázatával is összefüggésbe hozható.

Tök

A tökben található A- és C-vitamin segít megvédeni a szemet és csökkenteni a farkasvakságot. Emellett megelőzhetik, vagy legalábbis lassíthatják az olyan betegségek előrehaladását, mint a szürkehályog és az AMD.

Brokkoli és kelbimbó

A brokkoli és a kelbimbó gazdag rostokban és más tápanyagokban, például karotinoidokban és C-vitaminban. Egy tanulmány áttekintése szerint napi 500 milligramm (mg) C-vitamin fogyasztása közel 20%-kal csökkentheti a szürkehályog kockázatát.

Egyes tanulmányok kimutatták, hogy a brokkoliban található karotinoid béta-karotin magas bevitele 10%-kal csökkenti a szürkehályog kialakulásának kockázatát.

Víz

Mivel a szemek nagy részét víz alkotja, a megfelelő hidratáltság fenntartása befolyásolhatja a szem egészségét. A kiszáradás száraz szemhez, irritációhoz, átmeneti homályos látáshoz, úszó szemekhez és egyéb problémákhoz vezethet. Ha a száraz szem tüneteit nem kezelik megfelelően, a száraz szemek látásváltozásokhoz vezethetnek.