Mi fog történni, ha minden nap burgonyát eszik?

Megmondjuk, milyen gyakran veheti fel ezt a zöldséget az étlapjára, és milyen formában a leghasznosabb a burgonya.

A burgonya egy egészséges zöldség, amely gluténmentes, és tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és rostokkal. Tanulmányok kimutatták, hogy segít erősíteni a csontokat, a szívet, az immunrendszert és az emésztést. De milyen gyakran fogyasztható anélkül, hogy károsítaná magát, és ehet-e minden nap sült krumplit? Nézzük meg.

Az étlapon szereplő burgonya összetettebb szénhidrátokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és más jótékony anyagokat tartalmaz. Ez a zöldség támogatja a különböző testrendszerek egészségét, és konkrétabban nyolc ok van arra, hogy beillessze az étrendjébe, írja a Verywellhealth.com kiadvány.

A burgonya erősíti a csontokat

A burgonya káliumot és foszfort tartalmaz, amelyek fontosak a csontok egészségéhez. Egy közepes méretű, héjas burgonya a napi káliumszükséglet körülbelül 15-28%-át fedezi.

Csökkenti a vérnyomást

A burgonyában található kálium segít a nátrium kiürítésében a szervezetből a vizeleten keresztül, ami viszont segít szabályozni a vérnyomást. Tanulmányok kimutatták, hogy azoknál az embereknél, akik több káliumot fogyasztanak (beleértve a burgonyából származót is), alacsonyabb a szisztolés vérnyomás.

Egészségesen tartja a szívet

A burgonyában található rost és kálium támogatja a szív egészségét. Fontos azonban, hogy a zöldséget megfelelően elkészítsük – süssük, pároljuk, grillezzük, vagy minimális olajon enyhén pirítsuk. Ugyanakkor a legjobb, ha korlátozzuk a burgonyachips, a sült krumpli és a palacsinta fogyasztását, hogy elkerüljük a túlzott nátrium- és telített zsírbevitelt.

Növeli az immunitást és csökkenti a gyulladásokat

A burgonyában található C-vitamin és a flavonoidok (például a héjban található kvercetin) antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek – segítenek leküzdeni a gyulladásokat és támogatják az immunrendszert.

Javítja az emésztést

A burgonya oldható és oldhatatlan rostot, valamint rezisztens keményítőt tartalmaz, amely prebiotikumként működik. Mindez javítja a bélflórát. Fontos azonban megjegyezni, hogy az étrend rostmennyiségének növelésekor fontos a megfelelő folyadékfogyasztás is - ez segít elkerülni a gázképződést és a puffadást.

Szabályozza a súlyt

A burgonya mértékletes fogyasztása (megfelelően megfőzve) rosttartalmának és mérsékelt kalóriatartalmának köszönhetően segít fenntartani a jóllakottság érzését.

Egészségesebbé teszi a bőrt

A zöldségekben található B-vitaminok, C-vitamin, karotinoidok és egyéb antioxidánsok javítják a bőr állapotát, megőrzik egészségét és ragyogását.

Javítja az inzulinérzékenységet

A burgonya hűtése és újramelegítése növeli a rezisztens keményítőtartalmát, ami segít javítani az inzulinérzékenységet. Fontos azonban, hogy korlátozzuk a sült burgonya fogyasztását a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának csökkentése érdekében.

A burgonya a kiegyensúlyozott étrend része lehet, ami azt jelenti, hogy minden nap fogyasztható – a lényeg a megfelelő főzési mód kiválasztása és az adagméret figyelembevétele.

Milyen formában a leghasznosabb a burgonya: