Életmód
Melyik sajt a leghasznosabb a szív számára
Tudományos válasz
A svájci sajt fogyasztása jótékony hatással lehet a vérnyomásra. A sajt bizonyos tulajdonságai csökkenthetik a vérnyomást és javíthatják a szív egészségét.
A Very Well Health című kiadvány utánajárt, milyen előnyökkel jár a svájci sajt.
Alacsony sótartalom
A só (nátrium-klorid) egyes élelmiszerek természetes összetevője, és gyakran adják az ételekhez az íz fokozása érdekében. Egyes magas vérnyomásban vagy szívbetegségben szenvedőknél az alacsony sótartalmú étrend javíthatja a vérnyomást és az általános szív egészségét.
A sajtkészítés során sót adnak hozzá, de különösen a svájci sajtnak alacsonyabb a nátriumtartalma, mint sok más típusnak – 53 milligramm (mg) unciánként, azaz körülbelül 28 gramm.
Tanulmányok kimutatták, hogy a svájci sajt előállítása és feldolgozása során a só mennyiségének csökkentése nem befolyásolja negatívan az ízét vagy az állagát. Ezzel szemben más sajtfajták nem tudják megőrizni ugyanazt az ízt és állagot, ha megpróbáljuk csökkenteni a sókoncentrációt.
Kalciumforrás
A kalcium természetes összetevője a tejtermékeknek, beleértve a tejet, a sajtot és a joghurtot. A kalcium fontos mind a csontok egészsége, mind a szív- és érrendszer egészsége szempontjából.
A szívizomnak kalciumra van szüksége az összehúzódáshoz és a vér pumpálásához, és az erekben lévő kis izmok is kalciumot használnak a vérnyomás szabályozására. A megfelelő kalciumfogyasztás kimutathatóan segít megelőzni a magas vérnyomást.
A kalciumban gazdag svájci sajt 252 gramm (g) kalciumot tartalmaz 1 unciánként. A felnőtteknek napi 1000 milligramm (mg) és 1200 mg (mg) közötti kalciumbevitelre kell törekedniük.
Alacsony kalóriatartalmú
Az elhízás és a túlsúly hozzájárulhat a magas vérnyomás kialakulásához. Az egészséges testsúly fenntartása segíthet csökkenteni a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát.
A svájci sajt viszonylag alacsony kalóriatartalmú, ami segíthet megelőzni a súlygyarapodást. 30 gramm svájci sajt 111 kalóriát tartalmaz.
Biológiailag aktív peptideket tartalmaz
Számos vélemény megjegyezte, hogy a svájci sajtban található Ile-Pro-Pro (IPP) és Val-Pro-Pro (VPP) peptidek vérnyomáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy segítenek csökkenteni a magas vérnyomást.
Egy korábbi tanulmány szerint a VPP és az IPP gátló hatással van az angiotenzin-konvertáló enzimre (ACE), és hét svájci sajtfajtában mutatták ki őket.
Egy 2023-as, a különböző sajtfajták peptidösszetételéről szóló áttekintés megjegyzi, hogy a sajtban található biológiailag aktív peptidek többsége angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) inhibitor és vérnyomáscsökkentő peptid.
Probiotikumokat tartalmaz
A probiotikumok élő mikroorganizmusok, amelyek a belekben élnek, és segítenek lebontani az élelmiszereket hasznos tápanyagokká a felszívódás érdekében.
Tanulmányok kimutatták, hogy a sajt, különösen a svájci sajt, elősegíti az egészséges probiotikus organizmusok növekedését a bélben, amiről kimutatták, hogy javítja a vérnyomást és az általános szív egészségét.