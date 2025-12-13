Mit ne fogyasszunk kávéval?

Van egy termék ezen a listán, ami valószínűleg meglep majd.

Fontos, hogy a reggeli kávé mellé tápláló reggelit fogyasszunk, de a szakértők azt javasolják, hogy bizonyos ételeket kerüljünk el az emésztési mellékhatások vagy a tápanyag-felszívódási problémák megelőzése érdekében. Ezért a Verywell Health 5 olyan ételt sorolt ​​fel, amelyeket kerülni kell kávéfogyasztás közben.

Citrusfélék

A kávé és a citrusfélék savas ízűek, így együttes fogyasztásuk kellemetlen emésztési tüneteket okozhat. Ez különösen igaz azokra, akik refluxbetegségben szenvednek, ami olyan tüneteket okoz, mint a savas reflux, hányinger, gyomorégés és emésztési zavarok.

„A savas ételek, például a kávé és a citrusfélék együttes fogyasztása tovább súlyosbíthatja a gyomorirritációt” – figyelmeztetett a cikk.

Sült ételek

Táplálkozási szakértők megállapították, hogy a sült ételek nem a legegészségesebb választás, mivel magas a zsír- és nátriumtartalmuk. Azonban kávéval együtt fogyasztva még nagyobb szövődményekhez vezethetnek, mivel a tanulmányok kimutatták, hogy a túlzott kávéfogyasztás növelheti a diszlipidémia, azaz a vérzsírszint emelkedésének kockázatát.

„Naponta háromnál több csésze kávé fogyasztása az LDL („rossz”) koleszterinszint emelkedéséhez és a HDL („jó”) koleszterinszint csökkenéséhez vezethet. Lehetséges, hogy a sült ételek hozzáadása ehhez a kombinációhoz tovább növelheti a szívbetegségek kockázatát” – hangsúlyozta a Verywell Health.

Tej

Meglepő lehet, de a tej hozzáadása a kávéhoz nem biztos, hogy a legegészségesebb választás. Bár a tej gazdag kalciumban, egyes tanulmányok szerint a kávé befolyásolhatja a szervezet azon képességét, hogy felszívja ezt a tápanyagot.

Továbbá a szervezet által fel nem szívódó kalcium a vizelettel ürül ki, ami a vesekövek vagy a csontritkulás (csontrendszeri problémák) kialakulásának fokozott kockázatával jár.

Magas sótartalmú ételek

Bár napi három csésze kávé fogyasztása valószínűleg nem befolyásolja negatívan a vérnyomást, a túlzott kávéfogyasztás magas koffeintartalma miatt kiválthatja vagy súlyosbíthatja a magas vérnyomást.

Ugyanakkor a magas sótartalmú ételek kávéval való fogyasztása nem feltétlenül a legegészségesebb kombináció a vérnyomás egészsége szempontjából, különösen azok számára, akiknek már van magas vérnyomásuk, vagy fennáll a kockázata annak kialakulásának.

Erjesztett ételek

Az erjesztett élelmiszerek élő baktériumok és élesztőgombák felhasználásával tartósítási folyamaton mennek keresztül a bélrendszer egészségének támogatása érdekében. Ez a lista például olyan ételeket tartalmazhat, mint a kimchi, a savanyú káposzta, a miso vagy a tempeh.

Bár ezek a termékek ismertek az emésztésre és az immunrendszerre gyakorolt ​​jótékony hatásukról, a kávéval egy időben történő fogyasztásuk ellentétes hatást válthat ki.

„A két termékben található sav miatt az emésztőrendszer olyan mellékhatásokkal reagálhat, mint a gázképződés, puffadás és emésztési zavarok. Ez valószínűbb, ha nemrég kezdett el erjesztett ételeket fogyasztani kávé mellett” – hangsúlyozta a kiadvány.