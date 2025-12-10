Testmozgás vagy alvás: melyik a fontosabb, ha nincs idő mindkettőre?

Mindannyiunknak ugyanannyi 24 óránk van, de az, hogy azt hogyan töltjük el, nagyon eltérő lehet. Tehát, ha választanunk kell a mitikus 8 óra alvás és az edzés között, melyik járulhat hozzá inkább az egészségesebb életmódhoz?

Szerencsére egy nemrégiben készült tanulmány éppen ezt vizsgálta. Több mint 70 000 résztvevő több mint 28 millió napra vonatkozó adatait elemezte, és megállapította, hogy kevesebb mint 13 százalékuk nem érte el az ajánlott alvási és edzési célokat.

Érdekes volt, hogy az egyik mutató elmaradása hogyan hatott a másikra. Ha az emberek teljesítették a lépésszámot (több mint 7000 naponta), az nem volt különösebben jó mutató a jó éjszakai pihenésre, de ha az emberek elegendő alvási időt kaptak (több mint 7 óra), az általában több fizikai aktivitáshoz vezetett a következő napon.

„Megállapítottuk, hogy a jó éjszakai alvás – különösen a magas minőségű alvás – aktívabb napot eredményez” – mondja Josh Fitton, az FHMRI Sleep Health doktori hallgatója egy nyilatkozatában. „Azok, akik jól aludtak, másnap többet mozogtak, de a plusz lépések nem javították az éjszakai alvást. Ez rávilágít az alvás fontosságára, ha növelni akarjuk a fizikai aktivitást” - írja az IFLScience.

A jó alvás és a több mozgás közötti összefüggés azonban inkább a minőségre, mint a mennyiségre vonatkozott. Míg a hat-hét óra alvás a következő napon a több fizikai aktivitással járt, a leginkább következetes testmozgás azoknál volt megfigyelhető, akik hatékonyabban aludtak (vagyis kevesebbet forgolódtak).

„Eredményeink megkérdőjelezik a kiemelt egészségügyi ajánlások valós életben való alkalmazhatóságát, és rávilágítanak arra, hogy a legtöbb ember számára milyen nehéz egyszerre aktív életmódot folytatni és jól aludni” – folytatta Fitton. „Csak az emberek egy kis hányada képes minden nap elérni az ajánlott alvási és aktivitási szintet, ezért komolyan el kell gondolkodnunk azon, hogy ezek az irányelvek hogyan működnek együtt, és mit tehetünk annak érdekében, hogy az emberek a valós élethez igazodó módon tudják betartani őket.”

Különösen az új év közeledtével csábító lehet, hogy 5 órakor keljünk fel, függetlenül attól, hogy előző este mikor feküdtünk le, de a szerzők szerint kutatásuk azt sugallja, hogy a jó pihenés a legjobb megoldás, ha vissza akarunk térni egy pozitívabb rutinhoz.

„Az alvás prioritásként kezelése lehet a leghatékonyabb módszer az energia, a motiváció és a mozgásképesség növelésére” – tette hozzá Danny Eckert professzor, a új cikk vezető szerzője. „Egyszerű változtatások, mint például a képernyő előtt töltött idő csökkentése lefekvés előtt, az állandó lefekvési idő betartása és a nyugodt alvási környezet megteremtése nagy különbséget jelenthetnek. Kutatásaink azt mutatják, hogy az alvás nem csak passzív állapot, hanem aktívan hozzájárul az egészséges, aktív élethez.”