Megnevezték a téli vacsora ideális időpontját

Az édességeket és az alkoholt különösen este kell kerülni

 2025. december 10. szerda. 9:34
Valentina Palazzo táplálkozási szakértő kijelentette, hogy télen újra kell gondolni bizonyos étkezési szokásokat.

A téli vacsorákat is ajánlott este hét óráig elfogyasztani
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Nick Tininenko

Egy La Razonnal készített interjúban elárulta, hogy mi az ideális időpont a vacsorára ebben az évszakban.

Palazzo szerint télen az utolsó étkezésnek legkésőbb este 7-kor kell lennie. Ez azért van, mert a hideg évszakban a melatonin, az alváshormon, a napfény hiánya miatt korábban termelődik a szervezetben – magyarázta.

„A vacsora elhalasztásával arra kényszerítjük a szervezetet, hogy éppen akkor kezdje meg az emésztést, amikor a belső rendszer a pihenésre készül” – tette hozzá az orvos. Emiatt a késői vacsora nyugtalan alváshoz, nehéz gyomor érzéshez, fokozott ingerlékenységhez és másnapi fáradtsághoz vezet – figyelmeztetett Palazzo.

Hangsúlyozta, hogy az édességeket és az alkoholt különösen este kell kerülni. A vacsorának sovány fehérjékből, főtt zöldségekből és kis adag összetett szénhidrátból kell állnia – összegezte a szakember, tájékoztat a Sports.kz.

