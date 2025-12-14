Hat zabkása hiba, ami hizlalhat

Aki rosszul készíti el a zabkását, az nem kívánt kilókat szedhet fel. Mire kell figyelni reggelente?

A gyümölcsös zabkása sok rostot tartalmaz így elősegíti a teltségérzetet is

A zabkása nem véletlenül számít egészséges reggelinek. Sok rostot, komplex szénhidrátot, jó adag fehérjét és sok ásványi anyagot, például magnéziumot, foszfort, vasat, cinket és különböző vitaminokat tartalmaznak.

A szervezet még jobban tudja felvenni ezeket a tápanyagokat, ha az zabpelyhet áztatja, vagyis zabkásaként vagy overnight oatsként (egyéjszakás zabkása) készíti el. És igaz, hogy sok előnye van annak, ha naponta eszik egy adag zabpelyhet.

Ha azonban az elkészítésekor mindig elköveti a következő hibákat, akkor az egyébként egészséges reggeli mégis a fogyókúra kudarcának oka lehet, vagy akár súlygyarapodáshoz is vezethet - írja a focus.de.

1. Kerülje a késztermékeket

A késztermékek gyakran tartalmaznak adalékanyagokat, például tartósítószereket, ízfokozókat vagy cukrot. Ezek nemcsak egészségtelenek, hanem befolyásolják a jóllakottságot is, és ennek megfelelően azt is, hogy mennyi ételt fogyaszt belőlük és a nap folyamán.

Még ha nem is minden termék tartalmaz ilyen adalékanyagokat, nyugodtan lemondhatsz róluk. Hiszen a tökéletes zabkása reggelihez egyáltalán nincs szükséged késztermékekre. A finomra főzött zabpehely áztatva vagy főzve ugyanolyan krémes és finom lesz.

2. A zabpehely megfelelő adagolása

A zabpehely komplex szénhidrátok miatt különösen jó és tartós telítettséget biztosít. Azonban könnyen túlbecsülheti azt a mennyiséget, amelyre szüksége van, hogy jóllakjon.

Gyakran előfordul, hogy a nyers zabpehely adagja kisebbnek tűnik, mint amikor a pehely már megduzzadt. Ráadásul sokan alábecsülik, hogy mennyi idő múlva jelentkezik a jóllakottság. Sajnos ilyenkor gyakran hajlamosak vagyunk az egész tálat kiüríteni, még akkor is, ha már jóllaktunk.

Normális éhség esetén a legtöbb embernek elegendő egy 40-50 grammos adag zabpehely. A legjobb, ha lassan eszünk, hogy a szervezetünknek ideje legyen észrevenni a jóllakottságot – és így megtaláljuk a számunkra ideális mennyiséget. Így elkerülhetjük a kellemetlen teltségérzetet is.

3. Friss gyümölcs egészséges feltétként

A gyümölcsök nemcsak vitaminokat tartalmaznak, hanem fajtától függően sok rostot is. Az alma például sok értékes pektint tartalmaz, amely tartós teltségérzetet biztosít. Ha szeretne több zabpelyhet enni, mert attól tart, hogy nem lesz jóllakott, akkor ne hagyja ki a friss gyümölcsöket.

A bogyós gyümölcsök is remek kiegészítők a zabpehelyhez. Alacsony kalóriatartalmúak, gazdagok tápanyagokban, és ráadásul igazán ízletesek és kellemesen édesek.

4. A kalóriabombák gyakran feleslegesek

A szárított gyümölcsök, mint a datolyák és a füge, gyakran használatosak a zabpehely kiegészítőjeként. Igaz, hogy ezek is egészséges választások.

A szárított gyümölcsök azonban lényegesen több kalóriát tartalmaznak, mint a friss gyümölcsök, mivel sok gyümölcscukrot tartalmaznak. A diófélék, csokoládédarabkák vagy granola is rengeteg kalóriával egészítik ki a zabpelyhet.

Ezért ne tegyen többet egy marék dióféléknél és néhány darab szárított gyümölcsnél a tálba. A kész granolát teljesen kerülje. A házi készítésű granola esetében Ön maga szabályozhatja a cukortartalmat, de itt sem érdemes túlzásba esni.

5. Optimalizálja a zabpelyhet fehérjékkel

Egy jó reggeli után még sokáig elegendő energiával rendelkezik, és nem lesz azonnal újra éhes. Aki egyszerű szénhidrátokat és cukrot fogyaszt reggelire – például édes péksütemények formájában –, az hamarosan újra enni szeretne majd.

Ez annak is köszönhető, hogy az egyszerű szénhidrátok és a cukor gyorsan megemelik a vércukorszintet, majd gyorsan vissza is csökkenti. A tartós jóllakottságot viszont komplex szénhidrátok, rostok és fehérjék kombinációjával érhetjük el. A zabpehelyben mindez már benne van, de ha hozzáadunk még egy kis fehérjét, a zabkása még tovább tart.

Adjon hozzá egy kanál mogyoróvajat vagy fehérjeport, vagy keverjen hozzá egy kis görög joghurtot, skyr-t vagy túrót, és így még tovább marad jóllakott.

6. Kalóriamegtakarítás – víz helyett tej

Ha nem tetszenek az ötletek a zabkása fehérjetartalmának növelésére, akkor legalább tejjel készítse el. Ha csak vízben áztatja a zabot, hogy kalóriát takarítson meg, akkor az nem fog sokáig jóllakatni.

Ezenkívül ez arra készteti, hogy más módon édesítse a zabkását, míg a tejjel elkészített zabkása már eleve tartalmaz egy kis természetes édes ízt. Végül több kalóriával dúsítja az étkezését, ahelyett, hogy kevesebbel.

A tehéntej helyett természetesen vegán alternatívákat is használhat, például zab-, kókusz- vagy mandulatejet. Ezek ízükben is teljesen más élményt nyújtanak.