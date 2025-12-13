Használható fokhagyma és hagyma torokfájás kezelésére?

A torokfájás fokhagymával, hagymával és gyömbérrel történő kezelése káros a szervezetre – mondta A. Tyazhelnikov terapeuta a Moszkva 24- nek adott interjújában.

A fokhagymát gyógy- és fűszernövényként is használják

Az orvos elmagyarázta, hogy a torokfájás ilyen módszerekkel történő kezelésének kísérletei tovább irritálják a már amúgy is gyulladt nyálkahártyát. Továbbá Tyazhelnikov elmagyarázta, hogy a torok felmelegítése tovább terjesztheti a fertőzést. Ez a módszer rendkívül veszélyes láz esetén.

A szakértő szerint a kezelést az orvosi ajánlásoknak megfelelően kell végezni. A porlasztóval történő inhaláció is csak szakemberrel folytatott konzultációt követően megengedett.

Ugyanakkor a terapeuta megjegyezte a körömvirág és kamilla infúziókkal történő gargling előnyeit, amelyek antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek.

Tyazhelnikov szerint csak meleg folyadékokat szabad fogyasztani: gyógynövényteákat, mézes-citromos teát, valamint meleg vizet. A hideg italok csak átmenetileg enyhítik a torokfájást, de valójában ronthatják az állapotot.