Három eszköz az otthonába amik észrevétlenül sok áramot fogyasztanak

Néhány készülék az otthonában sok áramot fogyaszt – anélkül, hogy észrevenné. Mire kell figyelnie?

1. Áramfogyasztó: fagyasztószekrény

Bár az újabb modellek energiatakarékosak, az „Eon” energiaipari vállalat szerint a fagyasztószekrények a háztartások legnagyobb áramfogyasztói közé tartoznak. Az ok: folyamatosan működnek.

De itt is lehet energiát megtakarítani. Ügyeljen arra, hogy a készülék ajtaját mindig csak nagyon rövid ideig tartsa nyitva. Így kevesebb meleg levegő jut be a belső térbe, és a fagyasztószekrénynek nem kell újra lehűlnie. Ugyanez vonatkozik a hűtőszekrényekre is.

2. Áramfogyasztó: WLAN-router

Vezeték nélküli internet az otthonában, bármikor. A WLAN-router sok feladatot kell ellátnia, de folyamatos működése miatt a háztartás észrevétlen energiafogyasztói közé tartozik. Mivel a legtöbb embernek folyamatos internet-hozzáférésre van szüksége, a kikapcsolás nem jöhet szóba. Inkább arra kell figyelnie, hogy a régi routert új készülékre cserélje. Az újabb készülékek kevesebb energiát fogyasztanak.

3. Áramfogyasztó: mosógép

A mosógépek sok áramot fogyasztanak, de természetesen senki sem szeretne lemondani a tiszta ruhákról. A mindennapi mosás során azonban egyszerű lépésekkel máris megtakarításokat lehet elérni. Az „E.Vita” áram- és gázszolgáltató szerint máris a felét megtakaríthatja az áramnak, ha a gépet 30 fokos helyett 40 fokos programon működteti - írta a focus.de.