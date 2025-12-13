A zongora hangja enyhítheti a rémálmokat?

A tanulmány azon az elképzelésen alapult, hogy egy pozitív nappali élményhez kapcsolódó hang vezeték nélküli eszközön keresztüli lejátszása alvás közben csökkenti a rémálmok előfordulását. Harminchat olyan önkéntest toboroztak, akik korábban képalkotó terápián estek át. Ötven százalékuk nem kapott további kezelést, míg a többieket arra kérték, hogy hozzanak létre összefüggést a rémálmuk pozitív verziója és a képalkotó tréning során hallott hang között. Naponta végeztek képalkotó gyakorlatokat, és két hétig fejpántot viseltek alvás közben.

Mindkét csoport a heti rémálmok számának csökkenéséről számolt be, de a második csoportnak, amely a kombinált kezelést kapta, a kísérlet után közvetlenül és három hónappal később is kevesebb rémálma volt. Továbbá ezek a résztvevők pozitívabb álomminőségről számoltak be.

A tudósok a jövőben azt tervezik, hogy különböző populációkban tesztelik ezt a módszert, hogy meghatározzák a hatékonyságának mértékét a különböző emberek esetében - írta meg a Gismeteo.