Életmód
A zongora hangja enyhítheti a rémálmokat?
A tudósok a jövőben azt tervezik, hogy különböző populációkban tesztelik ezt a módszert
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Jeff Pachoud
Mindkét csoport a heti rémálmok számának csökkenéséről számolt be, de a második csoportnak, amely a kombinált kezelést kapta, a kísérlet után közvetlenül és három hónappal később is kevesebb rémálma volt. Továbbá ezek a résztvevők pozitívabb álomminőségről számoltak be.
A tudósok a jövőben azt tervezik, hogy különböző populációkban tesztelik ezt a módszert, hogy meghatározzák a hatékonyságának mértékét a különböző emberek esetében - írta meg a Gismeteo.