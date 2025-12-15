A tudósok kiderítették, mennyi sárgarépát kell fogyasztani a rák kockázatának csökkentése érdekében

A brit Newcastle-i Egyetem táplálkozástudományi szakértőiből álló csapat elvégezte az egyik legnagyobb, a Critical Reviews in Food Science and Nutrition című folyóiratban megjelent kutatási metaanalízist, amely a sárgarépában található anyagok és a rák kockázata közötti összefüggést vizsgálta. A kutatók nemcsak retrospektív, hanem számos prospektív vizsgálatot is elemeztek, így a vizsgálatok teljes száma 198-ra emelkedett, a bevont betegek száma meghaladta a 4,7 milliót.

A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a heti 400 gramm sárgarépa fogyasztása közvetlenül összefüggött a rák kockázatának 20%-os csökkenésével. Sőt, a pozitív hatás akkor is megfigyelhető volt, ha a sárgarépát egyetlen adagban fogyasztották, nem pedig több adagban. Ebben az esetben azonban a kockázatcsökkenést 4%-ra becsülték azokhoz képest, akik soha nem fogyasztották ezt a zöldséget, ami igen jelentős.

A tudósok megjegyezték, hogy a legtöbb korábbi tanulmány a béta-karotin hatásaira összpontosított, amelyek nem mutattak ki szignifikáns hatást a rák előfordulására. Ezért a brit kutatók más, a sárgarépában található anyagokat is megvizsgáltak, beleértve a poliacetiléneket is. Tanulmányuk megerősítette, hogy a rákellenes hatást a zöldség egésze közvetítette, megfelelő mennyiségben fogyasztva, és nem csak a karotinok.