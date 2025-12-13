2025. december 13., szombat

Előd

EUR 383.88 Ft
USD 327.18 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

A diétás üdítők májra gyakorolt ​​rejtett veszélyei

Ezek az anyagok megváltoztathatják a mikrobiota működését

MH
 2025. december 13. szombat. 20:14
Megosztás

D. Yaranoff kardiológus több italtípus kiiktatását javasolta az étrendből, különösen hangsúlyozva a diétás üdítők káros hatásait. Kijelentette, hogy a cukros italok biztonságosabb alternatívájaként hirdetett italok valójában nem bizonyítják az „egészségességüket”. Yaranoff „a legnagyobb hazugságnak” nevezte őket, mivel a testsúlyszabályozásra és a vércukorszintre gyakorolt ​​jótékony hatásukra vonatkozó állításaikat nem igazolták.

A diétás üdítők májra gyakorolt ​​rejtett veszélyei
A diétás italok sem mindig egészségesek
Fotó: AFP/Phanie/Garo

A szakember egy friss tanulmány eredményeire hivatkozott, amely szerint azoknál az embereknél, akik naponta cukormentes üdítőitalokat isznak, nagyobb valószínűséggel alakul ki májbetegség, mint azoknál, akik rendszeresen cukros italokat fogyasztanak. A kardiológus elmagyarázta, hogy ez a hatás valószínűleg a mesterséges édesítőszerek bélrendszeri anyagcserére gyakorolt ​​hatásának köszönhető. Ezek az anyagok megváltoztathatják a mikrobiota működését, ami zsírlerakódáshoz vezethet a májban.

Ezen eredmények fényében az orvos azt tanácsolta az embereknek, hogy kritikusan kezeljék a csomagoláson található „diétás” feliratokat, és vegyék figyelembe a lehetséges kockázatot akkor is, ha az összetevők nem tartalmaznak cukrot.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink