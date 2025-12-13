Életmód
A diétás üdítők májra gyakorolt rejtett veszélyei
Ezek az anyagok megváltoztathatják a mikrobiota működését
A szakember egy friss tanulmány eredményeire hivatkozott, amely szerint azoknál az embereknél, akik naponta cukormentes üdítőitalokat isznak, nagyobb valószínűséggel alakul ki májbetegség, mint azoknál, akik rendszeresen cukros italokat fogyasztanak. A kardiológus elmagyarázta, hogy ez a hatás valószínűleg a mesterséges édesítőszerek bélrendszeri anyagcserére gyakorolt hatásának köszönhető. Ezek az anyagok megváltoztathatják a mikrobiota működését, ami zsírlerakódáshoz vezethet a májban.
Ezen eredmények fényében az orvos azt tanácsolta az embereknek, hogy kritikusan kezeljék a csomagoláson található „diétás” feliratokat, és vegyék figyelembe a lehetséges kockázatot akkor is, ha az összetevők nem tartalmaznak cukrot.