Négy dolog, amit nem szabad a mosógépbe tenni

Az okos mosás pénzt takarít meg, kíméli a környezetet és a gépet. De vigyázat: egyes ruhadarabok és más tárgyak nem valók a mosógépbe.

Ha ezeket beteszi a mosógépbe, akkor vagy a gép, vagy a ruhadarab megsérül – vagy mindkettő - írja a focus.de.

1. Állati szőrrel borított ruhák

A kutyák és macskák különösen tavasszal és ősszel hullajtják a szőrüket. Az ölelkezés során a szőr könnyen ráragad a pólóra vagy pulóverre, és speciális kefe nélkül nehéz eltávolítani. Mielőtt az állati szőrrel borított ruhákat a mosógépbe tenné, távolítsa el a szőrt egy szöszös görgővel. Ellenkező esetben a szőr a mosógépben összegyűlik, csomókat képez, és eltömítheti a készülék egyes részeit.

2. Természetes szálakból vagy bőrből készült ruhák

A természetes szálakból, például alpakából, kasmírból vagy selyemből készült ruhákat csak ritkán és ideális esetben kézzel szabad mosni. A bőr részekkel ellátott ruhadarabok, például szoknyák, nadrágok vagy pulóverek sem kerülhetnek a mosógépbe. Jobb, ha a ruhákat akasztóra akasztja, és néhány órára kiszellőzteti. Ha mégis mosni szeretne, válassza a kíméletes programot (30 °C-tól maximum 40 °C-ig), amelyet sok modern gép kínál.

3. Kulcsok vagy érmék a zsebekben

Gyakran előfordul, hogy a kulcsokat vagy érméket a zsebekben felejtjük, és véletlenül mosásba kerülnek. Ezek nemcsak a mosógépet károsíthatják, hanem a szivattyút is eltömíthetik, és eldugíthatják a lefolyót.

4. Szöges vagy tüskés sportcipők

Vitatható, hogy a sportcipőket mosógépben kell-e mosni. Egyes gyártók a kíméletes programot javasolják, de a szöges, tüskés vagy fém díszítésű cipők esetében a kézi mosás a jobb választás, hogy elkerüljük a dob károsodását.

Tipp: Ha sport- vagy tornacipőket szeretne mosógépben mosni, tegye őket egy hálós mosózsákba. Így megvédi a cipőket a közvetlen dörzsölődéstől.

Nem biztos benne, hogy egy adott cipő mosógépben mosható-e? Ellenőrizze a címkét, vagy bízza a tisztítást egy szakemberre.