Milyen gyakran kell mosni a párnahuzatokat?

Hány éjszaka lehet egymás után ugyanazon a párnahuzaton aludni anélkül, hogy baktériumok és poratkák tengerében aludna?

Amit valószínűleg nem vesz figyelembe: a sok elhalt hámsejt és hajszál, valamint éjszakai ápolószerek nyomai a párnákon.

Ágynemű és párnahuzatok: milyen gyakran kell mosni őket

Az ágyneműt kéthetente kell cserélni. De mi a helyzet a párnahuzatokkal? A szakértők szerint legalább két-három alkalommal hetente. Ehhez gyengéd mosószert kell használni. A bőrnek éjszaka lehetőleg ne legyen kitéve szintetikus illatanyagoknak. Természetesen vannak olyan bőrtípusok, amelyeknek ez egyáltalán nem jelent problémát, mások viszont érzékenyen reagálnak rá.

Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy mióta van meg a párna. Legfeljebb két évig használható, feltéve, hogy hat havonta mossa - írja a focus.de.

Az ágynemű anyaga döntő

A lenből készült ágynemű szépnek tűnhet. Sajnos azonban nem bőrbarát. A meglehetősen durva anyag sok nedvességet vesz fel – pedig az a bőrben kellene maradnia. Másnap reggel az arcszínünk úgy néz ki, mint a párnahuzat: ráncos és gyűrött.

A selyem sokkal kevésbé szárítja ki a bőrt: a nemes anyag sima felülete megvédi a dörzsölődéstől és megakadályozza a ráncok kialakulását. Ezenkívül a selyem esszenciális fehérjéket és aminosavakat tartalmaz, amelyek ápolják a bőrt, miközben mi békésen szundítunk.