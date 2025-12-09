Hogyan válasszuk ki a valóban édes és lédús kivit?

A kivi az egyik legegészségesebb gyümölcs, amelyet a konyhában tarthat, gazdag rostokban, amelyek csökkentik a koleszterinszintet, és C-vitaminban, amely erősíti az immunrendszert.

A táplálkozási szakértők egyszerű trükköket mutatnak be a tökéletesen érett kivi felismeréséhez, valamint tanácsokat adnak annak tárolásához, hogy meg maradjon az íze - írja a dnevno.

A táplálkozási szakértő kiemeli, hogy az érett kivi kicsit puhábbnak kell lennie, ha megnyomjuk, hasonlóan az érett őszibarackhoz vagy avokádóhoz. Fontos, hogy csak enyhén nyomjuk meg, hogy ellenőrizzük, készen áll-e a fogyasztásra – a kemény kivi még nem érett, míg az érett kivi pépes lehet.

Theresa Gentile, az Akadémia táplálkozási és dietetikai szóvivője azt tanácsolja, hogy az érett kivi enyhe és édes illatú. Ha a kivi savanyú vagy erjedt illatú, az azt jelenti, hogy romlott. Ha nincs illata, akkor a gyümölcsnek még időre van szüksége az éréshez.

Prema Kallou szerint az érett kivi héja egyenletesen barna, kissé érdes és ráncos. A mély barázdák, nagy foltok vagy horpadások az érettség jelei. Ha a kivi vizes, szürke, fénytelen, sötét foltokkal vagy penészes, akkor már nem alkalmas fogyasztásra.