Egy csésze hosszú élet – a kávéfogyasztás meglepő előnyei

Sokan el sem tudják képzelni a napjaikat napi több csésze koffeinlöket nélkül. Egy kutatás alapján azonban lehet, hogy ők csinálják jól, ugyanis felfedezték a kávé hatásának váratlan hozadékát.

Ugyan a társadalom nagy része issza, a kávéfogyasztás még mindig megosztó téma, amely megannyi tévhitnek ad táptalajt. Egy nemrégiben publikált tanulmány azonban egészen figyelemre méltó eredményre jutott a kávé hatásának vizsgálata során. Ami igazán megdöbbentő, az nem is a gyógyhatás, mint inkább az elfogyasztott kávé mennyisége.

Hosszú ideje ismert, hogy a kávé hatása számos egészségügyi előnnyel jár: csökkenti a koleszterinszintet, jót tesz a májnak, a benne található antioxidánsok hadat üzennek a szabad gyököknek, de a demencia, a cukorbetegség, valamint a szívbetegségek kockázatát is csökkenti. Egy norvég kutatás alapján publikált tanulmány azonban formabontó összefüggést fedezett fel a mentális egészség, várható élettartam és a kávéfogyasztás között.

A felmérésben mintegy 436 súlyos mentális zavarokkal élő 18 és 65 év közötti pácienst vettek górcső alá, akik többek között skizofréniával, depresszióval, bipoláris zavarral küzdöttek. Egy kérdőívben a kávéfogyasztási szokásaikról kérdezték őket. Az első kategóriába tartozók egyáltalán nem ittak kávét, a másodikban 1-2 csésze, a harmadikban 3-4 csésze, míg a negyedikben 5 vagy több csésze kávét fogyasztottak el naponta. Ezután vért vettek az alanyoktól.

Az ún. telomerek – a gének végén lévő vegyület, mely a genetikai anyagot védelmezi – vizsgálata során arra a következtetésre jutottak, hogy akik naponta legalább 4 csésze kávét ittak, genetikailag mintegy 5 évvel fiatalabbak voltak, mint a kutatás többi résztvevője.

Hogyan hosszabbítja meg életünket a kávéfogyasztás?

A súlyos mentális problémák bizonyítottan rombolják szervezetünket, mivel nagy mennyiségű stresszt szabadítanak fel, így esetükben jellemzően rövidebbek a telomerek. A kutatás azon a feltételezésen alapult, hogy ezek a génszekvenciák reagálnak a környezetre és életmódra, melyet a kutatás eredményei igazoltak.

Arra viszont még mindig nincs egyértelmű válasz, hogy mitől van a kávénak élettartam növelő hatása. A kutatók jelenleg azon az állásponton vannak, hogy a kávé gyulladáscsökkentő, illetve antioxidáns vegyületei ellensúlyozhatják a mentális problémák romboló hatását. Ezt támasztja alá, hogy a telomerek rendkívül érzékenyek az oxidatív stresszre. Ugyanakkor már kutatások épp a koffeint hozták összefüggésbe a telomerek rövidülésével, így a pontos válasz még várat magára.

A kutatás mérlege – Napi hány kávé az egészséges?

Ez a tanulmány nemcsak a kávé hatásának összetettségére, hanem a súlyos mentális zavarok természetére is rávilágít, mely egy lehetséges antidepresszáns kifejlesztésének is a kapuja lehet. Azonban amíg nem kapunk pontos válaszokat az okokra, a kutatók arra kérnek mindenkit, hogy a naponta ajánlott 2-3 csésze ne lépjük túl - számolt be róla a Life.