Tudomány által alátámasztott stratégiák a másnaposság gyógyítására

A lüktető fejfájás, a szüntelen hányinger és az a fajta fáradtság, amit még a kávé sem tud elűzni. A másnaposság emlékeztet arra, hogy az előző esti szórakozásnak ára van.

Manapság a másnaposság nem csak valami, ami miatt a reggeli mellett panaszkodunk – hanem egy nagy üzlet. A másnaposság elleni gyógyszerek globális piaca jelenleg 2,29 milliárd dollárra becsülhető, és 2032-re várhatóan eléri a 6,71 milliárd dollárt.

Ezek a termékek – a kapszuláktól az italokig és a tapaszokig – népszerűnek tűnnek. Az alkoholfogyasztók közel 70%-a állítja, hogy vásárolna hatékony másnaposság elleni gyógyszert. De a hatékonyságukat alátámasztó tudományos bizonyítékok csekélyek - írja az Independent.

Először is, mi okozza a másnaposságot?

Évekig tartó kutatások ellenére a másnaposság pontos oka még mindig nem tisztázott.

De tudjuk, hogy több biológiai folyamat is hozzájárul a másnaposság érzéséhez.

Amikor iszik, a szervezete az alkoholt fenyegetésként kezeli. Az alkohol acetaldehiddé bomlik, amely egy mérgező melléktermék, amely immunreakciót vált ki, és gyulladásos vegyi anyagokat, úgynevezett citokineket szabadít fel.

Ezek a vegyi anyagok ugyanazok, amelyeket a szervezet a fertőzések leküzdésére használ, ezért a másnaposság olyan érzés, mintha beteg lenne.

2. Kiszáradás

Az alkohol blokkolja a vazopresszint, egy hormont, amely segít a szervezetnek megőrizni a vizet. Enélkül gyakrabban kell a mosdóba mennie, és több folyadékot veszít, mint amennyit bevitt, ami szomjúsághoz, szájszárazsághoz és a klasszikus másnapos fejfájáshoz vezet.

3. Az alvás romlása

Bár az alkohol segíthet gyorsabban elaludni, megzavarja a természetes alvási ritmusodat. Korábban mélyebb alvást érsz el, de kevesebb a gyors szemmozgás (REM) és a könnyű alvási fázis.

Ahogy az alkohol hatása elmúlik, az agyad több REM alvással és gyakori ébredésekkel reagál, ami miatt másnap fáradtnak és kognitív képességeidben korlátozottnak érzed magad.

4. Az agya újra kalibrálódik

Az alkohol több agyi vegyületet is megzavar. Fokozza a gamma-aminovajsav, egy nyugtató neurotranszmitter hatását, és elnyomja a glutamátot, amely normális esetben stimulál és éberen tart. Ez is része annak, hogy az ivás pihentető érzést kelt. De ahogy a tested megpróbálja helyreállítani az egyensúlyt, szorongásos vagy ingerlékeny érzés maradhat benned.

Mi van a másnaposság „gyógymódjaiban”?

A modern másnaposság elleni gyógyszerek már jóval túlmutatnak a „másnaposság elleni italon”. Vannak májvédő kapszulák, elektrolitokban gazdag italok, vitamin tapaszok a bulizáshoz és a nyelven oldódó csíkok – mindegyikük célja a gyógyulás felgyorsítása.

Egy 2025-ös elemzés, amely az Ausztráliában forgalmazott másnaposság elleni termékeket vizsgálta, megállapította, hogy a B-vitaminok és a nátrium voltak a leggyakoribb összetevők, amelyek a vizsgált termékek közel felében megtalálhatók voltak.

A B-vitaminokat gyakran azért adják hozzá, mert az alkohol kimeríti őket, míg a nátriumról úgy gondolják, hogy támogatja a rehidratációt. Azonban kevés bizonyíték van arra, hogy ezek jelentősen javítanák a máskülönben egészséges emberek másnaposságának tüneteit.

A természetes összetevők, mint a gyömbér és a dihidromiricetin, egy japán mazsolafa kivonatából nyert vegyület, szintén népszerűek voltak, több mint egynegyedében, illetve harmadában szerepeltek a termékeknek.

A gyömbért széles körben használják hányinger és hányás kezelésére, és vannak bizonyítékok, amelyek alátámasztják hatékonyságát a gyomor-bélrendszeri tünetek esetén. Ez azonban nem specifikus a másnaposságra.

A dihidromiricetint forradalmian új másnaposság elleni szernek hirdetik, azzal az állítással, hogy segít a májnak hatékonyabban feldolgozni az alkoholt. Ugyanakkor, kontrollált körülmények között végzett tesztek során nem sikerült a placebo-nál jobban csökkenteni a másnaposság súlyosságát.

Más népszerű összetevők is hasonlóan kiábrándító eredményeket mutattak. Az L-cisztein aminosav egy tanulmányban bizonyos előnyöket mutatott, de a minta túl kicsi volt ahhoz, hogy biztos következtetéseket lehessen levonni.

Egy másik, gyakran másnaposság elleni gyógyszerként forgalmazott termék a koreai körte lé. Ha alkoholfogyasztás előtt fogyasztják, segíthet a szervezetnek hatékonyabban lebontani az alkoholt. Egy 2013-as tanulmány megállapította, hogy kissé csökkenti a vér alkoholszintjét és javítja a koncentrációt. A hatások azonban csekélyek voltak, és a másnaposság már kialakult állapotában alig nyújtott előnyt.

Egy másik ígéretes természetes gyógymód a vörös ginseng. Egy tanulmány megállapította, hogy azok a résztvevők, akik alkoholfogyasztás után vörös ginseng kivonatot ittak, kevésbé voltak szomjasak, fáradtak, kevesebb gyomorfájdalmat éreztek, és még a memóriájuk is javult azokhoz képest, akik csak sima vizet ittak.

A ginseng egereken végzett kísérletei is következetes előnyöket mutattak az alkohol okozta stressz tünetei és biológiai markerei tekintetében.

Nincs varázslatos gyógymód a másnaposságra

Míg a másnaposság elleni gyógymódok piaca folyamatosan növekszik, a tudomány nem tart lépést a marketing állításokkal. Azonban ezek a tudományosan alátámasztott stratégiák segíthetnek:

ha mérsékelt tempót tarta és óránként legfeljebb egy italt fogyaszt, a májának lesz ideje felzárkózni, így kevésbé valószínű, hogy másnap túl részegnek vagy másnaposnak érzi magát

hidratálódjon azáltal, hogy az alkoholos italokat vízzel váltogatja

az ivás előtti étkezés lassítja az alkohol felszívódását és segíthet csökkenteni a gyomor irritációját

aludjon sokat egy nagy éjszaka után, mivel a test a pihenés alatt végzi a legtöbb regenerálódást. Még egy rövid szundítás is segíthet abban, hogy másnap jobban érezd magad.

A mértékletesség gyakorlása nehéz lehet a pillanat hevében. De valószínűleg ez a legjobb megoldás, hogy másnap ne ébredjünk rosszullétben.