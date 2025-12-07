Miért hisz még mindig emberek milliárdja a horoszkópban?

Sokan a napi horoszkóp alapján keresik a választ arra, hogy mi vár rájuk a szerelemben vagy a karrierben – írja a Bild alapján az origo.hu.

Horoszkóp, mint digitális talizmán?

A statisztikák szerint világszerte több milliárd ember fordul a csillagokhoz tanácsért, még ha tudományos bizonyíték nincs is mögötte. A modern asztrológiai appok óriási üzletté nőttek, milliárdos bevételekkel és évről évre bővülő felhasználói körrel. A fiatalok számára a csillagjegyek sokszor identitást, közösséget és könnyen emészthető útmutatást jelentenek.

A digitális világ információzaja között sokaknak kapaszkodót ad egy egyszerű jóslat, még ha csak pillanatnyi megnyugvást is.

A szakértők szerint az embereket elsősorban a bizonytalanság és a személyes iránymutatás iránti vágy hajtja az asztrológia felé. Egyre gyakoribb, hogy a randizók már a csillagjegy alapján döntik el, működhet-e egy kapcsolat. Úgy tűnik, a csillagok iránti hit nem gyengül, hanem átalakul: ma már inkább digitális talizmánként működik, amely egyszerre szórakoztat, megnyugtat és közösséget teremt.

Ez a horoszkópjegy okozza a legtöbb balesetet

Egy friss német kutatás megnézte több ezer sofőr adatait — és úgy találták, hogy a csillagjegy (vagyis a horoszkóp) statisztikailag összefügghet a baleseti hajlammal. Az eredmény: az Ikrek-jegyűek okozzák a legtöbb balesetet. Cikkünkből az is kiderül melyik csillagjegy okozza a legkevesebb balesetet.

Netflix-horoszkóp?

A Netflix — több ezer szolgáltatás közül elsőként — lehetőséget ad arra, hogy a csillagjegyünk alapján válogassunk filmek és sorozatok között. Amikor előfizetőként belép, a rendszer „csillagjegyhez illő” ajánlásokat kínál — például egyes jegyekhez titokzatos krimiket, másokhoz vígjátékokat vagy kalandos sorozatokat.