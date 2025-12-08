Miért érdemes cukrot adni a mosáshoz?

Cukrot tennia mosógépbe furcsán hangzik, de sok háziasszony esküszik rá: a módszer észrevehető hatást eredményez.

A cukor segít megőrizni a szövetek élénkségét és világosabbá teszi a fehér ruhákat. Ez a módszer a háztartási gyakorlatból származik, és fokozatosan népszerűvé vált azok körében, akik kíméletes ruhaápolási módszereket keresnek - írja a Boda.su.

Miért segít a cukor a szöveteknek?

A cukorkristályok puha védőréteget képeznek, amely csökkenti a szálak dörzsölődését mosás közben. Ez különösen hasznos a természetes szövetek – gyapjú, selyem, kasmír – esetében. Az ilyen anyagok gyorsabban deformálódnak, a cukor pedig segít megőrizni formájukat.

Van fehérítő hatása is. Meleg oldatban a cukor részben lágyítja a vizet és hatással van a fehér szövetek fakóságára. A hatás ellenőrzéséhez elegendő a ruhadarabot egy liter víz és egy evőkanál cukor oldatába áztatni. Fél óra múlva a szín már világosabbá válik.

Hogyan kell helyesen mosni cukorral

A mosáshoz elegendő egy evőkanál kristálycukor. Ezt lehet:

— a mosószer tartályába önteni;

— a kondicionáló rekeszébe tenni — ezt a lehetőséget is használják.

Ezután adjunk hozzá kapszulát, port vagy gélt, tegyük be a ruhákat és válasszuk ki a megfelelő programot. Mosás után a ruhákat egyszerűen megszárítjuk, mint általában. A cukor segít megőrizni a telített színeket. A ruhák lassabban fakulnak, még több ciklus után is.

A színes szövetek élénkebbé válnak, a fehéreket pedig elég körülbelül 30 percig a oldatban tartani.