Állítsd meg a penészesedést egy egyszerű skandináv trükkel

A lakás- és háztulajdonosoknak azt tanácsolják, hogy vegyék át egy régi skandináv szokást, amelyről úgy tartják, hogy egészségügyi előnyökkel jár, mivel csökkenti a penész kialakulásának valószínűségét, miközben az embereket „boldogabbá és egészségesebbé” teszi.

A hidegebb időjárás az év azon időszakát jelenti, amikor nagyobb az esély a penész kialakulására a lakásokban és házakban. A nedves ruhák beltéri szárítása nedvességet bocsát ki a levegőbe, és a penész nedves körülmények között virágzik, így ez a plusz nedvesség lehetővé teszi a spórák terjedését a térben.

A skandináv Anna Christian elárulta egy régi skandináv szokást, amely szerinte számos előnnyel jár, többek között megakadályozza a penész kialakulását. Ahogy ő magyarázza, egyszerűen csak ki kell nyitni az ablakokat.

Itt, északon, a legtöbb ember gondolkodás nélkül teszi ezt. Láttuk, ahogy szüleink és nagyszüleink még tél közepén is kinyitották az ablakot... néha –29 °C-os hidegben. A hideg, friss levegőt áramoltatták a házban, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.



Az ablakok kinyitásának számos előnye van. Christian szerint nemcsak egészségesebb légkört teremt és segít frissíteni a levegőt, hanem javítja a hangulatot is,

„Egyszerű, ingyenes és nagyszerű” – mondja. Hasonlóképpen, az ablakok kinyitása csökkenti a penészesedés kockázatát is, mivel a házban lévő párás levegőt hideg, száraz levegő váltja fel kívülről. Miután újra bezárjuk az ablakokat, a hőmérséklet gyorsan visszatér a kényelmes szintre, de a levegőben kevesebb a nedvesség, ami azt jelenti, hogy nem fog lecsapódni a falakon és az ablakokon – írja az Express.





