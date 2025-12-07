A mentálisan erős emberek soha nem pazarolják az energiájukat erre az egyetlen dologra

Sokan aggódnak amiatt, hogy mi történhet, vagy újra és újra kellemetlen beszélgetéseket futtatnak le a fejükben, de ez a fajta gondolkodás ritkán hoz hasznot.

A pszichoterapeuta Amy Morin, a „13 dolog, amit a mentálisan erős emberek nem tesznek” című könyv szerzője szerint egy állandó szokás különbözteti meg a mentálisan erős embereket, akik soha nem pazarolják energiájukat olyan dolgokra, amiket nem tudnak irányítani.

Elsőre egyszerűnek tűnik úgy dönteni, hogy csak azok a dolgok érdeklik, amiket tud irányítani. De igazán ragaszkodni hozzájuk – ez nehéz. A külső környezet kontrollálása rövid távú enyhülést hoz, de amikor a következmények kicsúsznak az irányítás alól, a szorongás még jobban nő.

De néhány gyakorlati váltással elkezdheti a mentális energiáját arra összpontosítani, ami igazán számít, hatékonyabbnak érezheti magát, és erősítheti a mentális erőt.

Hogyan szabaduljunk ki a szorongás és az irányítás ördögi köréből

Akár folyamatosan nézed a postaládádat, miközben vársz egy fontos üzenetre, vagy azon gondolkodsz, mit csinálhat valaki más, az aggódás olyan dolgok miatt, amiket nem tudsz irányítani, csapda.

Hatékonynak tűnik, de valójában visszaüt. A környezet kontrollálása átmeneti enyhülést hoz a bizonytalansággal járó szorongásból. De ahogy telik az idő, és nem tudod minden eredményt irányítani, a szorongás még nőni fog.

A problémák gondolkodása is kimeríti a mentális energiádat. Minél többet próbálsz irányítani a körülötted lévő dolgokat, annál kevesebb energia és idő marad arra, hogy kontrolláld, ami benned van, például az érzelmi állapotodat. Ez befolyásolhatja a működésedet és csökkentheti a termelékenységet.

Kezdje el figyelni, hová tűnik az energiája

Lehet, hogy sok időt tölt azzal, hogy másképp szeretné, ha a dolgok lennének, vagy órákat tölt azzal, hogy minden lehetséges kimenetelt kutat, ahelyett, hogy felkészülne arra, hogy a legjobbat hozza ki magából. Könnyű belekeveredni olyan dolgokba, amelyeket nem tudsz ellenőrizni, és észre sem veszed, amikor ez történik. Végezz egy gyors áttekintést, és nézd meg, hová tűnik az energiád. Kezdd azzal, hogy három koncentrikus kört rajzolsz egy papírra:

Mit tud irányítani (belső kör): Ez magában foglalja az erőfeszítéseit, felkészültségét, hozzáállását, határait és készségeit.

Amit befolyásolhat (középső kör): Ez a kör azokat a dolgokat foglalja magában, amelyek felett részleges, de nem teljes ellenőrzése van, mint például a találkozó hangulata vagy az, hogy mások hogyan érzékelik Önt.

Amit nem tud irányítani (külső kör): Ez magában foglalja mások döntéseit, vállalati szabályzatait, gazdasági tényezőket és végső eredményeket.

Gondolja át öt legfontosabb jelenlegi gondját, és helyezze őket a megfelelő körbe. A belső körben lévő feladatok esetében tegyen meg legalább egy lépést azok megoldása érdekében még ma. A külső körben lévő feladatok esetében döntse el, hogy tudatosan „elengedi” őket, hogy energiáját oda összpontosíthassa, ahol valódi hatása van.

Három egyszerű kérdés, amely gyorsan visszaállítja a fókuszt

Ha olyan kihívással szembesül, amely sok időt vesz el Öntől, használja ezeket a kérdéseket, hogy a fókuszt arra irányítsa, ami az Ön ellenőrzése alatt áll:

A problémával foglalkozom, vagy a megoldáson dolgozom?

Ha folyamatosan a legrosszabb forgatókönyvekre és a helyzet igazságtalanságára gondol, akkor a problémával foglalkozik. Terelje a figyelmet a megoldásra. Kérdezze meg magától: Milyen konkrét lépéseket tehetek, hogy növeljem a siker esélyét? Ahelyett, hogy vitatkozna és törné a fejét, hogy a dolgok jól alakulnak-e, hasznosabb energiát fektetni a helyzet megoldásának előkészítésébe.

Meg kell változtatnom a körülményeket vagy a hozzájuk való viszonyomat?

Néha fontos hatni a körülményekre – határt szabni, szokást megváltoztatni vagy tervet módosítani. Más helyzetekben a legjobb, ha az energiánkat arra összpontosítjuk, hogy megnyugodjunk a megváltoztathatatlan körülmények miatt. Egy rövid séta, tudatos légzés vagy a perspektíva megváltoztatása enyhítheti a stresszt és megakadályozhatja, hogy a szorongás irányítsa a döntéseinket.

Sok szenvedés abból fakad, hogy energiát fektetünk a rossz helyre. Ha fizetetlen számlák halmaza áll előttünk, a meditáció nem fogja megoldani a pénzügyi problémákat – tervet kell készíteni azok rendezésére.

Ha pedig egy közeli személy egészségügyi vizsgálatának eredményére vár, a végtelen kutatás nem fogja megváltoztatni az eredményt, de a meditáció vagy más nyugtató technikák segíthetnek elviselni a várakozást.

Mit tettem ma a mentális erőnlétem erősítése érdekében?

Az eredményeket nem mindig tudjuk kontrollálni, de a személyes fejlődésünket igen. Terapeutaként nem tudom kontrollálni, hogy a klienseim meggyógyulnak-e, de kontrollálhatom a saját készségeimet, felkészültségemet és elkötelezettségemet.

Ismerj fel legalább egy dolgot, amit ma a mentális erődet felhasználva tettél – talán határt szabtál, gyakoroltál egy készséget, vagy kitartottál a gondolataid mellett, amikor nehéz volt. A napot a mentális erő fejlesztésére fordított erőfeszítések szerint mérni segít fenntartani a fókuszt azon, ami az Ön ellenőrzése alatt áll, és megakadályozza a mentális kimerültséget, írja a CNBC.