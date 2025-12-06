Mi a legjobb ital a fogyáshoz?

A szakértők egyetértenek abban, hogy napi 3-4 csésze tea fogyasztása segít elérni a kívánt eredményt a fogyásban.

Egyes teák elősegíthetik a fogyást az antioxidánsoknak köszönhetően, amelyek felgyorsítják az anyagcserét és javítják az emésztést.

A táplálkozási szakemberek megjegyezték, hogy a rendszeresen teát fogyasztó embereknek kisebb lehet a derékbőségük és a testtömegindexük, de más életmódbeli szokások is szerepet játszanak – írja a Verywellhealth.

1. Zöld tea

Gazdag katechinforrás, amely antioxidáns, és segíti a zsírok lebontását a szervezetben. Tanulmányok kimutatták, hogy a zöld tea fogyasztása felgyorsítja az anyagcserét és a zsírégetés folyamatát, különösen a hasizomban. A zöld tea természetes koffeint tartalmaz, amely fokozza az anyagcserét és a szervezet zsírenergia-felhasználását.

2. Fekete tea

A fekete tea polifenolokat tartalmaz, olyan vegyületeket, amelyek hatékonyabbak lehetnek az elhízás megelőzésében, mint a zöld teában találhatók. A tea egy erjesztési folyamaton megy keresztül, amely növeli a flavonoidok (egy másik típusú antioxidáns) szintjét, ami az anyagcsere fokozásával segíthet a fogyásban és a zsírégetésben.

A fekete tea több koffeint is tartalmaz, mint más teák, ami az energiafelhasználás növelésével elősegíti a fogyást.

3. Gyömbértea

A gyömbértea fogyasztása elősegíti a fogyást az anyagcsere fokozásával és az elégetett kalóriák számának növelésével. Sőt, a gyömbérkiegészítők rendszeres fogyasztása segíthet csökkenteni a testsúlyt.

4. Hibiszkusz tea

A hibiszkuszban található növényi vegyületek (antocianinok) korlátozhatják a szervezet által felszívódó szénhidrátok mennyiségét. Ez csökkentheti a cukrot vagy keményítőt tartalmazó élelmiszerekből származó kalóriák mennyiségét.

Tanulmányok kimutatták, hogy a hibiszkusz kivonat szedése segít csökkenteni a testzsír-lerakódást. A szakértők azonban megjegyezték, hogy a jelentős fogyás eléréséhez nagy dózisú hibiszkuszra van szükség.

5. Menta tea

Mivel a menta csökkentheti a puffadást is, a tea fogyasztása után átmenetileg csökkenhet a hasméreted, ami segíthet más, a testsúlyszabályozást célzó szokások kialakításában.

6. Oolong

Egyes tanulmányok kimutatták, hogy az oolong tea két hétig tartó fogyasztása felgyorsítja a szervezet zsírsavak lebontását az energiatermeléshez.

Az oolong tea fogyasztása a vércukorszint és az inzulinszint csökkentésével is elősegítheti a fogyást.

7. Fehér tea

Tanulmányok kimutatták, hogy a fehér tea rendszeres fogyasztása segíthet megelőzni az elhízást és elősegítheti a fogyást azáltal, hogy pozitívan befolyásolja a vér koleszterinszintjét, a gyulladásokat és a hormonális egyensúlyhiányt.

8. Rooibos tea

A rooibos teában található polifenolok és flavonoidok, mint például az aszpalatin, segíthetnek szabályozni a vércukorszintet és potenciálisan csökkenteni a testzsírt.

Ezenkívül ez a gyógytea természetesen édes ízű, így jó alternatívája a cukros italoknak, amelyek hozzájárulhatnak a súlygyarapodáshoz.

Mennyi teát kell inni a fogyáshoz?

Melissa Nieves dietetikus szerint nincsenek szakértői ajánlások arra vonatkozóan, hogy mennyi teát kellene inni a potenciális fogyás érdekében. A szakértők azonban egyetértenek abban, hogy például 3-4 csésze zöld tea fogyasztása segít a fogyásban.

Egy tanulmány kimutatta, hogy napi 4 vagy több csésze zöld tea fogyasztása 44%-kal csökkentette a hasi zsírlerakódás kockázatát.

Más bizonyítékok arra utalnak, hogy napi 3 csésze fekete tea fogyasztása növeli az antioxidáns szintet, ami elősegítheti a fogyást.