Melyik a jobb? Az olívaolaj vagy az avokádóolaj?

Az olívaolaj évek óta a szívbarát mediterrán étrend alapvető eleme, a sovány fehérjék, gyümölcsök, zöldségek, diófélék és teljes kiőrlésű gabonák mellett. Valójában az olívaolajat annyira egészségesnek tartják, hogy egyesek magában fogyasztják, anélkül, hogy az ételeikhez adnák. Az utóbbi években azonban megjelent a piacon az avokádóolaj, így a Prevention úgy döntött, hogy melyik a jobb.

Olívaolaj vs. avokádóolaj: Tápanyag-tulajdonságok

„Mindkét olaj a szív egészségét szolgáló egyszeresen telítetlen zsírok, vagy MUFA-k forrása ” – mondja Lauren Manaker regisztrált dietetikus.

Szerinte az ilyen zsírok fogyasztása a szív- és érrendszeri egészség javulásával, a gyulladás csökkenésével és a koleszterinszint javulásával jár.

Ugyanakkor a New York-i funkcionális gyógyászattal foglalkozó táplálkozási szakértő, Elana Bodner hozzáteszi, hogy mindkét olaj antioxidánsokban is gazdag, például polifenolokban, luteinben, béta-karotinban, valamint E- és K-vitaminban.

„Ezek a tápanyagok fontosak a szem és a bőr egészsége, az immunrendszer működése és a véralvadás szempontjából, és egyéb egészségügyi előnyökkel is járnak” – jegyzi meg a cikk.

Az olívaolaj és az avokádóolaj közötti különbség

A szakértők szerint a két olajnak számos különbsége van.

„Az olívaolaj, különösen az extra szűz olívaolaj, polifenolokat tartalmaz – erős antioxidánsokat, gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal, amelyek széles körű egészségügyi előnyökkel járnak, a szív- és érrendszer védelmétől a bélmikrobiom optimalizálásán át a kognitív funkciók javításáig” – hangsúlyozta Natalie Ledesma táplálkozási szakértő-onkológus .

Tanulmányok még az olívaolaj fogyasztását is összefüggésbe hozzák a demencia kialakulásának csökkent kockázatával.

Ugyanakkor az avokádóolaj valamivel több többszörösen telítetlen zsírt tartalmaz, és jobban elősegíti a zsírban oldódó vitaminok felszívódását, biztosítja Bodner.

A két olaj közötti fő különbség azonban az lehet, hogy sokkal többet tudunk az olívaolajról, mivel az elmúlt évtizedekben több ezer tanulmány készült erről a termékről, míg az avokádóolajjal kapcsolatos vizsgálatok újabb keletűek.

„Az avokádóolaj használata a tudományos szakirodalomban eddig korlátozott, bár ígéretes” – hangsúlyozta Lesdesma.

Melyik olaj a legjobb ételek sütéséhez?

A táplálkozási szakértők szerint az olívaolajat előnyben részesítik alacsony hőfokon főzéshez, pirításhoz, valamint a készételekre, például tésztára és zöldségekre csorgatáshoz.

„Az avokádóolajat jobban szeretem csirke és steak sütéséhez, pirításához vagy grillezéséhez, valamint sütéshez” – tette hozzá Bodner.

Íz tekintetében mindkét olaj finom, de különböző módon. Az olívaolaj íze kifejezettebb, gyümölcsös vagy borsos, míg az avokádóolaj enyhébb és semlegesebb, enyhe vajas utóízzel, ami gyakran előny – hangsúlyozza a táplálkozási szakértő.