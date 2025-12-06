Érdemes kerülni egy szószt, ha fogyni szeretne

A táplálkozási szakemberek egy népszerű fűszerezésről beszéltek, amely jelentősen növelheti bármely étel kalóriatartalmát.

A táplálkozási szakértők szerint mértékkel lehet fűszereket használni, írja a Today. De szerintük van az az első számú szósz, amit kerülni kell, ha odafigyelünk a súlyunkra.

Lisa Young dietetikus azt tanácsolta, hogy ne fogyasszunk majonézt, ha fogyni szeretnénk. Azt mondta, hogy a majonéz magas zsír- és kalóriatartalmú, így ez a legkevésbé előnyös ízesítő azok számára, akik fogyni szeretnének.

Natalie Rizzo táplálkozási szakértő hozzátette, hogy a majonéz jelentős mennyiségű telített zsírt is tartalmaz.

Hány kalória van a majonézben?

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma szerint egy evőkanál majonéz 94 kalóriát és 10 gramm zsírt tartalmaz, beleértve 1,6 gramm telített zsírt.

Miért káros a majonéz?

Tanulmányok kimutatták, hogy a sok telített zsír fogyasztása összefüggésben áll a súlygyarapodással. Ezenkívül ezek a zsírok növelhetik a „rossz” koleszterin szintjét, ami növeli a szívbetegségek kockázatát.

Az Amerikai Szívgyógyászati ​​Társaság figyelmeztetett, hogy a túl sok kalória bármilyen forrásból súlygyarapodáshoz vezethet.

Mit tanácsolnak a táplálkozási szakértők?

Yaen megjegyezte, hogy ha szereti a majonézt, egyen belőle, de mértékkel, és korlátozza az egyéb zsíros adalékanyagok bevitelét.

Rizzo hozzátette, hogy majonézbpl általában egy evőkanálnyi is elég.

„Előfordulhat, hogy az ajánlott adagnál egy kicsit többre van szüksége, és ez rendben is van, de ne tegye ezt minden alkalommal” – figyelmeztetett.