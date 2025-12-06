Miért romlik meg gyorsan a sajt még a hűtőszekrényben is?

Az évezredek során az emberek megtanulták a sajt felhasználásának különböző módjait, sőt olyan eszközöket is feltaláltak, mint a sajtkés és a sajttál. Mindezek ellenére az emberek továbbra is hibákat követnek el a termék tárolása során, aminek következtében az kiszáradhat vagy csúszóssá válhat. A probléma megoldása érdekében a The Takeout Molly Brown okleveles sajtszakértővel beszélgetett.

Szerinte a sajt tárolásának kulcsa a légáramlás szabályozása.

„A különböző sajtfajtáknak eltérő mennyiségű légáramlásra van szükségük a tartósításhoz. Az olyan sajtok, mint a brie, a barlangban érlelt cheddar és bármely más mosott sajt, héjukban élő mikrobiális közösségek alkotják a túléléshez szükséges levegőt. Ha elvágjuk a levegő útját, nyálkássá és büdössé válnak, ami nem jó dolog. A héj nélküli sajtoknak, mint a colby, a gouda és a provolone, nincs szükségük levegőre, és védeni kell őket a kiszáradástól” – magyarázta Brown.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a sajt tárolásának módja és helye befolyásolja a légáramlást, ezért azt javasolja, hogy ne kövessük el a következő sajttárolási hibákat.

A sajt tárolása rossz helyen

A szakértő azt tanácsolja, hogy soha ne tegyük a sajtot csomagolás nélkül a hűtőszekrénybe, mert azt mindig le kell fedni.

„Sajtpapír használatát javaslom. Ez lehetővé teszi a sajt lélegzését, ugyanakkor megvédi a kiszáradástól és a hűtőszekrényben lévő más élelmiszerekkel való érintkezéstől. A sajtpapír a legtöbb sajtfajtához alkalmas, kivéve a magas nedvességtartalmú friss sajtokat, mint például a mozzarella és a burrata” – tette hozzá Brown.

Ha nincs ilyen papírja, maga is elkészítheti, ha sütőpapírba csomagolja a sajtot, és egy műanyag zacskóba vagy tárolóedénybe teszi, hogy kedvező mikroklímát teremtsen a sajt számára.

A szakértő szerint a sajt különleges helyet érdemel a hűtőszekrényben.

„Mivel a sajt könnyen magába szívja a többi ízt, azt javaslom, hogy a hűtőszekrényben más élelmiszerektől elkülönítve tárolja. Az összes becsomagolt sajtot együtt tárolhatja sajtos vagy zöldséges fiókban, ahol a hőmérséklet stabilabb és a páratartalom magasabb” – hangsúlyozta.

A sajt tárolása rossz hőmérsékleten

„A sajtot jóval a hűtőszekrények előtt találták fel a tej tartósítására, így néhány óra a konyhapulton nem fog nagy kárt okozni, és a legtöbb sajtot sem fogja megváltoztatni” – biztosította Brown.

A konyhapult azonban nem jó megoldás a hosszú távú tárolásra. A sajtot legjobb hűvös helyen tárolni, lehetőleg 1 és 4 Celsius-fok között.

„Ez egy elég standard hőmérséklet egy hűtőszekrény esetében, de érdemes lehet ellenőrizni, hogy a hűtőszekrény túl hideg-e, ha nem szeretné, hogy a sajt megfagyjon. (Nem mintha a sajtot nem lehetne a fagyasztóban tárolni, de megváltoztathatja az állagát és az ízét)” – teszi hozzá a The Takeout.

Ha azonban nem tudja Brown javaslatával összhangban külön fiókban tárolni a sajtot, akkor elegendő, ha egyszerűen elteszi az ajtótól távolabb, hogy megakadályozza a megromlását a hűtőszekrény minden egyes kinyitásakor bekövetkező hőmérséklet-változások miatt. „Az állandó hőmérséklet fenntartása segít megőrizni a sajt minőségét és meghosszabbítja az eltarthatóságát” – mondja.

A szakértő azt is javasolja, hogy a sajtot ne azonnal a hűtőszekrényből való kivéve fogyasszuk, hanem akkor, amikor eléri a szobahőmérsékletet.

A sajt típusát nem figyelembe véve

„Csak Wisconsinban több mint 600 sajtfajtát állítanak elő, beleértve az ország különleges sajtjainak több mint felét” – jegyezte meg Molly.

Érdemes tehát megjegyezni, hogy a különböző sajtoknak eltérő tárolási igényeik vannak a nedvességtartalmuk miatt. Brown szerint a kemény sajtok, mint például a parmezán, alacsony nedvességtartalmuk miatt több mint hat hétig is eltarthatók.

„A sajtpapír továbbra is az ideális megoldás, de használhatunk műanyag fóliát vagy zacskókat is” – tette hozzá.

Ugyanakkor a félkemény sajtok körülbelül egy hónapig tárolhatók.

„A tészta minőségétől függően jobb sajtpapírt használni, de a tészta nélküli fajtákhoz a műanyag fólia vagy a zacskók is nagyszerűek” – zárta gondolatait.