Finom jelek, amelyek az agy rossz vérellátására utalnak

A. Shishonin kardiológus Telegram csatornáján három olyan jelet emelt ki , amelyek az agy vérellátásának zavarára utalhatnak. A szakember szerint az ilyen zavarokat leggyakrabban érrendszeri problémák okozzák.

Megjegyezte, hogy az első figyelmeztető jel a légszomj, amely rutinszerű tevékenységek, például lépcsőzés után jelentkezik. Egy másik említésre méltó tünet a szédülés.

Az orvos hangsúlyozta, hogy a látászavarok a csökkent véráramlást is jelezhetik. Ilyenek lehetnek a homályos látás, a foltok megjelenése, vagy akár a látótér egy részének elvesztése.

Sisonin megjegyezte, hogy ha ilyen érzések jelentkeznek, szívvizsgálaton, valamint a fej és a nyak érrendszeri vizsgálatán kell átesni. Tisztázta, hogy a megállapított rendellenességeket gyógyszeresen nem lehet korrigálni. Elmagyarázta, hogy a javulást táplálkozással, testmozgással és a rossz szokások elhagyásával lehet elérni.