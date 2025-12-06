Életmód
Finom jelek, amelyek az agy rossz vérellátására utalnak
Gyógyszeresen nem lehet korrigálni
Megjegyezte, hogy az első figyelmeztető jel a légszomj, amely rutinszerű tevékenységek, például lépcsőzés után jelentkezik. Egy másik említésre méltó tünet a szédülés.
Az orvos hangsúlyozta, hogy a látászavarok a csökkent véráramlást is jelezhetik. Ilyenek lehetnek a homályos látás, a foltok megjelenése, vagy akár a látótér egy részének elvesztése.
Sisonin megjegyezte, hogy ha ilyen érzések jelentkeznek, szívvizsgálaton, valamint a fej és a nyak érrendszeri vizsgálatán kell átesni. Tisztázta, hogy a megállapított rendellenességeket gyógyszeresen nem lehet korrigálni. Elmagyarázta, hogy a javulást táplálkozással, testmozgással és a rossz szokások elhagyásával lehet elérni.