Melyik sajt a legegészségesebb a fogaknak?

Ez a sajt nemcsak erősíti a fogzománcot, hanem fenntartja a szájhigiéniát is, mondják a szakértők.

Mindenki tudja, hogy az édességek, cukros üdítők és más édességek negatívan befolyásolhatják a szájhigiéniát, különösen, ha nem mosunk fogat azonnal fogyasztásuk után. Vannak azonban olyan ételek, amelyek éppen ellenkezőleg, támogatják a szájhigiéniát. Ezt írja a Parade.

A fogorvosok szerint egy termék különösen jótékony hatással van a szájhigiéniára, és valószínűleg már most is a hűtőjében van.

Mindhárom orvos, akivel a riporterek beszéltek, azt mondta, hogy a cheddar sajt volt.

Sandeep Sahar New York-i fogorvos elmagyarázta, hogy a sajt előnyös hatásának egyik oka a nyáltermelés serkentése, és ezáltal a szájban lévő sav semlegesítése.

„A nyál természetes módon emeli a száj pH-értékét, pufferelve az ételekből és italokból származó savakat, valamint a szájüregi baktériumok által termelt savakat. Az alacsonyabb savasság a szájban csökkenti a zománc erózióját, és segít megelőzni azokat a körülményeket, amelyek elősegítik a fogszuvasodást okozó baktériumok növekedését” – jegyezte meg.

Cathris Austin, fogorvos és a „Let's Talk Smiles” podcast műsorvezetője elmondta, hogy az Amerikai Fogászati ​​Szövetség szerint a nyál segít semlegesíteni a savakat, és kiegyensúlyozott étrenddel kombinálva körülbelül 20%-kal csökkentheti a fogszuvasodás kockázatát. Ezért olyan értékes a cheddar sajtnak ez a különleges előnye.

Fatima Khan fogorvos és a Riven Oral Health társalapítója szerint a cheddar a nyáltermelés serkentése mellett erősíti a fogzománcot is.

„Esszenciális ásványi anyagokat tartalmaz, például kalciumot és foszfort, amelyek segítenek megerősíteni és remineralizálni a fogzománcot” – jegyezte meg a szakértő.

Hozzátette, hogy ez a sajt kazein fehérjét tartalmaz, amely a kalciummal együtt segíthet a zománc demineralizációjának, vagyis foltjainak helyreállításában.

„A kazein védőréteget képezhet a fogfelszínen, hogy tovább védje a zománcot. A zománc a test legkeményebb szövete. Segít megelőzni a fogszuvasodást és az érzékenységet. Az erősebb zománc fontos a működéshez és a normál kopáshoz” – mondja a fogorvos.

Kell fogat mosni cheddar sajt evése után?

Mivel a cheddar sajt annyira jót tesz a szájhigiéniának, felmerülhet a kérdés, hogy vajon meg kell-e mosni a fogunkat evés után. Mindhárom fogorvos azt mondja, hogy igen.

„Gondoljon a sajtra úgy, mint a fogai hasznos barátjára, ne pedig a fogmosás helyettesítőjére” – mondta Austin.

A cheddar sajt nem az egyetlen élelmiszer, amely támogatja a fogak egészségét. A joghurt, a leveles zöldségek és a diófélék olyan ásványi anyagokat tartalmaznak, amelyek szintén segítenek erősíteni a fogzománcot, mondja Austin. Sahar ropogós gyümölcsök és zöldségek, például alma és zeller fogyasztását is javasolja. Ezek elősegítik a nyáltermelést, ami ugyanolyan jótékony hatással lehet a szájhigiéniára, mint a cheddar sajt.

„A vízivás, különösen a fluoridos víz, segít a cukrok kiürítésében és visszaállítja az egészséges pH-értéket a szájban” – tette hozzá a fogorvos.