Ha átrendezi a bútorait, télen melegebb marad a lakása

Mielőtt a meleg elszökne a szobáiból, egyszerűen rendezze át a bútorokat, hogy melegebb bent maradjon.

Ha bútorok, például kanapék, komódok vagy szekrények állnak közvetlenül a fűtőtest előtt, a meleg levegő nem tud szabadon áramlani a szobában. A meleg a bútor mögött halmozódik fel, míg a szoba hűvösebb marad. Ez felesleges energiafogyasztás, amelyet könnyen el lehet kerülni.

A hosszú függönyök is akadályozhatják a hő leadását. Ha a radiátor fölé lógnak, a meleg levegő nem tud eloszlani a szobában. Jobb, ha a függönyöket olyanra rövidítjük vagy oldalra toljuk, hogy a levegő akadálytalanul keringhessen.

A fűtés tisztítása segít növelni a hatékonyságot

Ezenkívül érdemes megnézni a radiátorok állapotát: A lamellákon vagy a résekben lerakódott por szigetelő rétegként hat, és csökkenti a fűtési teljesítményt. A probléma porszívóval vagy speciális radiátorkefével gyorsan megoldható.

Ha rendszeresen ügyelünk arra, hogy a radiátorok szabadon álljanak, tiszták legyenek és megfelelően legyenek beállítva, jelentősen csökkenthető a hőveszteség – és a szakértők szerint akár 12 százalékkal is megtakarítható a fűtési költség.

