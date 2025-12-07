Életmód
Ha átrendezi a bútorait, télen melegebb marad a lakása
Nem minden lakás és ház jól szigetelt
Ha bútorok, például kanapék, komódok vagy szekrények állnak közvetlenül a fűtőtest előtt, a meleg levegő nem tud szabadon áramlani a szobában. A meleg a bútor mögött halmozódik fel, míg a szoba hűvösebb marad. Ez felesleges energiafogyasztás, amelyet könnyen el lehet kerülni.
A hosszú függönyök is akadályozhatják a hő leadását. Ha a radiátor fölé lógnak, a meleg levegő nem tud eloszlani a szobában. Jobb, ha a függönyöket olyanra rövidítjük vagy oldalra toljuk, hogy a levegő akadálytalanul keringhessen.
A fűtés tisztítása segít növelni a hatékonyságot
Ezenkívül érdemes megnézni a radiátorok állapotát: A lamellákon vagy a résekben lerakódott por szigetelő rétegként hat, és csökkenti a fűtési teljesítményt. A probléma porszívóval vagy speciális radiátorkefével gyorsan megoldható.
Ha rendszeresen ügyelünk arra, hogy a radiátorok szabadon álljanak, tiszták legyenek és megfelelően legyenek beállítva, jelentősen csökkenthető a hőveszteség – és a szakértők szerint akár 12 százalékkal is megtakarítható a fűtési költség.
