Egy orvos figyelmeztetett a túlzott ásványvíz fogyasztás káros hatására
Károsíthatja a szervezetet
A szakember szerint sokan kétségtelenül egészséges italnak tartják az ásványvizet, de az ajánlott ásványianyag-mennyiség túllépése ugyanolyan káros a szervezetre, mint a hiányuk. Lee hangsúlyozta, hogy a túlzott nátrium- és káliumbevitel nemkívánatos változásokhoz vezet a szívműködésben, és vérszegénység kialakulásához vezethet. A túlzott nátriumbevitel a folyadékretenciót is elősegíti.
Az orvos megemlítette a fluoridot is, amely egyes ásványvizekben megtalálható. Túl sok fluorid elszínezheti a fogzománcot és gyengítheti a csontszövetet.
A szén-dioxid, amely az ital szénsavasságát adja, szintén veszélyes. Puffadást és böfögést okoz, és súlyosbíthatja a tüneteket fekélyes vagy gyomorhurutos betegeknél.
Lee hangsúlyozta, hogy a krónikus vese-, szív-, érrendszeri és emésztési problémákkal küzdőknek különösen körültekintően kell figyelniük az elfogyasztott ásványvíz mennyiségére, és kerülniük kell a túlzott mennyiségben történő fogyasztását.