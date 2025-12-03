Egy orvos figyelmeztetett a túlzott ásványvíz fogyasztás káros hatására

S. Lee nefrológus emlékeztetett arra, hogy az ásványvíz csak mértékkel fogyasztva jótékony hatású, a túlzott fogyasztása pedig problémákhoz vezethet – írja a Lenta.

A szakember szerint sokan kétségtelenül egészséges italnak tartják az ásványvizet, de az ajánlott ásványianyag-mennyiség túllépése ugyanolyan káros a szervezetre, mint a hiányuk. Lee hangsúlyozta, hogy a túlzott nátrium- és káliumbevitel nemkívánatos változásokhoz vezet a szívműködésben, és vérszegénység kialakulásához vezethet. A túlzott nátriumbevitel a folyadékretenciót is elősegíti.

Az orvos megemlítette a fluoridot is, amely egyes ásványvizekben megtalálható. Túl sok fluorid elszínezheti a fogzománcot és gyengítheti a csontszövetet.

A szén-dioxid, amely az ital szénsavasságát adja, szintén veszélyes. Puffadást és böfögést okoz, és súlyosbíthatja a tüneteket fekélyes vagy gyomorhurutos betegeknél.

Lee hangsúlyozta, hogy a krónikus vese-, szív-, érrendszeri és emésztési problémákkal küzdőknek különösen körültekintően kell figyelniük az elfogyasztott ásványvíz mennyiségére, és kerülniük kell a túlzott mennyiségben történő fogyasztását.