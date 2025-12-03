Egy orvos feltárta az összefüggést a száraz levegő és a veszélyes betegségek között

Dr. V. Szerezsin emlékeztetett arra, hogy a beltéri levegő súlyos egészségügyi problémákat okozhat, ha páratartalma az ajánlott 40–60% alá csökken. Szerinte a száraz mikroklíma elsősorban az orrgarat nyálkahártyáját és a szemfelszínt érinti. A legyengült szövetek kevésbé képesek ellenállni a vírusoknak és baktériumoknak, ami azt jelenti, hogy megnő a fertőzés kockázata.

Továbbá a száraz levegő lehetővé teszi, hogy a porszemcsék, a hámló bőr, az állatszőr és az atkák tovább megmaradjanak. Ez a kombináció felerősíti az allergiás reakciókat, és elősegíti az allergének és fertőző ágensek terjedését. Ahogy a szakember megjegyezte, a száraz szaruhártya tovább növeli a betegségek kockázatát, amelyek gyakran hosszú távú kezelést igényelnek.

A szem megerőltetésének csökkentése érdekében az orvos hidratáló szemcseppek használatát javasolja. Ha viszketést vagy duzzanatot tapasztal az orrában, illetve légszomjat érez, azt tanácsolja, hogy azonnal nyissa ki az ablakokat, hogy friss levegőt engedjen be. Ha a kellemetlen tünetek néhány perc után is fennállnak, a helyzet allergiás reakcióra utalhat – hangsúlyozta Szerezsin.