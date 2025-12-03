2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Egy orvos feltárta az összefüggést a száraz levegő és a veszélyes betegségek között

Érdemes odsfigyelni

MH
 2025. december 3. szerda. 19:56
Megosztás

Dr. V. Szerezsin emlékeztetett arra, hogy a beltéri levegő súlyos egészségügyi problémákat okozhat, ha páratartalma az ajánlott 40–60% alá csökken. Szerinte a száraz mikroklíma elsősorban az orrgarat nyálkahártyáját és a szemfelszínt érinti. A legyengült szövetek kevésbé képesek ellenállni a vírusoknak és baktériumoknak, ami azt jelenti, hogy megnő a fertőzés kockázata.

Egy orvos feltárta az összefüggést a száraz levegő és a veszélyes betegségek között
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/BSIP/B. Boissonnet

Továbbá a száraz levegő lehetővé teszi, hogy a porszemcsék, a hámló bőr, az állatszőr és az atkák tovább megmaradjanak. Ez a kombináció felerősíti az allergiás reakciókat, és elősegíti az allergének és fertőző ágensek terjedését. Ahogy a szakember megjegyezte, a száraz szaruhártya tovább növeli a betegségek kockázatát, amelyek gyakran hosszú távú kezelést igényelnek.

A szem megerőltetésének csökkentése érdekében az orvos hidratáló szemcseppek használatát javasolja. Ha viszketést vagy duzzanatot tapasztal az orrában, illetve légszomjat érez, azt tanácsolja, hogy azonnal nyissa ki az ablakokat, hogy friss levegőt engedjen be. Ha a kellemetlen tünetek néhány perc után is fennállnak, a helyzet allergiás reakcióra utalhat – hangsúlyozta Szerezsin.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink