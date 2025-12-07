Tényleg kifordítva érdemes mosni a ruhákat?

Mindig lesz mosnivaló és szárítanivaló, de a ruhák hosszabb ideig megőrzik minőségüket, ha mosás előtt kifordítjuk őket.

Mosás előtt a színek és az anyagok védelme érdekében fordítsa ki a ruhákat

A ruhák kifordítása mosás előtt segít megóvni a színeket a kifakulástól. Hasonlóképpen, a farmernadrágok kifordítása megakadályozza, hogy más, finomabb ruhadarabok megsérüljenek a cipzáraktól, gomboktól vagy nehezebb szövetektől való dörzsölődés miatt.

„A ruhák kifordítva történő mosása segít megvédeni a külső anyagot a mosás során fellépő dörzsölődéstől, ami kulcsfontosságú a színek megőrzése és a ruhák újszerű megjelenésének fenntartása szempontjából” – mondta Forrest Webber, a Bear Brothers vegytisztító tulajdonosa a RealSimple-nek, számol be a dnevno.



Érdemes megjegyezni, hogy bár technikailag lehetetlen teljesen megakadályozni a szövetek kifakulását, a ruhák kifordítása lassítja ezt a folyamatot. Így kedvenc farmerjei vagy pólói hosszabb ideig maradnak szépek.

A legtöbb ruhát mosás előtt ki kell fordítani. Ide tartoznak a farmerok, a sportruházat, a pamut pólók, az élénk színű ruhák, a sötét színű ruhák és a látható foltok nélküli finom anyagok. A nagyon izzadt sportruházat ideális jelölt a kifordított mosásra. Bár ezek a ruhadarabok nedvességelvezető anyagokból készülnek, Ceconi szerint „a testhez érő anyag belső része szívja magába a legtöbb izzadságot, zsírt, dezodort, krémet, testápolót és kellemetlen szagokat”.



Ha sötét vagy élénk színű ruhái vannak, és meg akarja őrizni a színek intenzitását, mosás előtt fordítsd ki őket.

„Ez megakadályozza a sötét vagy élénk színű ruhák kifakulását, és megőrzi a hímzéseket vagy a nyomtatott mintákat” – mondja Webber.

Ruhák, amelyeket nem szabad kifordítva mosni

Bár a legtöbb ruhát kifordítva kell mosni, ez nem vonatkozik mindegyikre. Ha folt van a ruháján, előbb kezelje azt, majd a ruhadarabot a színével mossa, mivel így a folt a lehető leghatékonyabban eltávolítható.

„A ruhák kifordítva történő mosásának hátránya egyszerű: kevésbé hatékony folttisztítás. Ezért javasoljuk, hogy a foltos ruhákat kifordítva mossuk, és természetesen előzetesen kezeljük a foltokat” – mondja Ceconi.