Mit ne szedjünk D-vitaminnal együtt?
A szakértők 4 nemkívánatos táplálékkiegészítőt sorolnak fel
Ha D-vitamint szed a hiány kezelésére vagy megelőzésére, fontos tudni, hogy egyes táplálékkiegészítők befolyásolhatják az anyag felszívódását és hatékonyságát. Ezt írja a Health.
A kiadvány 4 olyan táplálékkiegészítőt nevezett meg, amelyeket nem szabad D-vitaminnal kombinálni.
1. Magnézium
Megjegyzendő, hogy a ScienceDirectben publikált tanulmány szerint a túlzott magnéziumfogyasztás felboríthatja a kalcium egyensúlyát a szervezetben.
„Ha magnézium-, D-vitamin- és kalcium-kiegészítőket szed, próbálja meg néhány órával eltolni a magnézium és a kalcium bevitelét, hogy elkerülje a felszívódásért folytatott versenyt” – tanácsolta Teresa Gentile, a Táplálkozási és Dietetikai Akadémia szóvivője.
Azt is javasolja, hogy fontoljuk meg a magnéziumbevitel kiegészítését élelmiszerekkel, beleértve a leveles zöldségek, diófélék, magvak, teljes kiőrlésű gabonák és bab fogyasztását.
2. Kalcium
Az MDPI folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kalcium- és D-vitamin-kiegészítők együttes szedése előnyös lehet a csontok egészségére. A kalcium nagyon nagy dózisai azonban negatívan befolyásolhatják a D-vitamin és más tápanyagok anyagcseréjét.
A szakértő szerint: ha nagyobb kalciumdózisra van szükség, a D-vitamin és a kalcium-kiegészítők bevétele közötti időközök csökkentése segíthet ellensúlyozni a D-vitamin-anyagcserére gyakorolt esetleges hatásokat.
3. K-vitamin
Egy, a Wiley Online Library- ben publikált tanulmány szerint a D- és K-vitamin-kiegészítés közötti egyensúlyhiány túlzott kalciumlerakódáshoz vezethet az érrendszerben, nem pedig a csontokban. Idővel ez olyan állapotokhoz vezethet, mint az érelmeszesedés (az artériák fokozatos megvastagodása vagy keményedése), ami viszont szívrohamhoz vagy stroke-hoz vezethet.
Ezen következmények elkerülése érdekében érdemes a K2-vitamin és a D-vitamin megfelelő koncentrációját választani. Mielőtt beillesztené ezeket a napi rutinba, a szakértő azt tanácsolja, hogy konzultáljon orvosával.
4. A-vitamin
A túlzott A-vitamin bevitel semlegesítheti a kiegészítő D-vitamin jótékony hatásait.
„Mivel mind az A-, mind a D-vitamin zsírban oldódik, közös felszívódási útvonalakon haladnak keresztül, és ugyanazokért a receptorokért versengenek, amelyek befolyásolják a kalcium-anyagcserét” – magyarázta Gentile.
Azt mondja, hogy ezekről a vitaminokról vagy akár csak egyről sem szabad lemondani, csak a megfelelő mennyiségben kell bevenni – túlzás nélkül. Azt is javasolja, hogy természetes módon fogyasszunk A-vitamint sárgarépából, édesburgonyából, spenótból, kelkáposztából, amelyek béta-karotint tartalmaznak, amely csak szükség esetén alakul át A-vitaminná.