Mit ne szedjünk D-vitaminnal együtt?

Ha D-vitamint szed a hiány kezelésére vagy megelőzésére, fontos tudni, hogy egyes táplálékkiegészítők befolyásolhatják az anyag felszívódását és hatékonyságát. Ezt írja a Health.

A kiadvány 4 olyan táplálékkiegészítőt nevezett meg, amelyeket nem szabad D-vitaminnal kombinálni.

1. Magnézium

Megjegyzendő, hogy a ScienceDirectben publikált tanulmány szerint a túlzott magnéziumfogyasztás felboríthatja a kalcium egyensúlyát a szervezetben.

„Ha magnézium-, D-vitamin- és kalcium-kiegészítőket szed, próbálja meg néhány órával eltolni a magnézium és a kalcium bevitelét, hogy elkerülje a felszívódásért folytatott versenyt” – tanácsolta Teresa Gentile, a Táplálkozási és Dietetikai Akadémia szóvivője.

Azt is javasolja, hogy fontoljuk meg a magnéziumbevitel kiegészítését élelmiszerekkel, beleértve a leveles zöldségek, diófélék, magvak, teljes kiőrlésű gabonák és bab fogyasztását.

2. Kalcium

Az MDPI folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kalcium- és D-vitamin-kiegészítők együttes szedése előnyös lehet a csontok egészségére. A kalcium nagyon nagy dózisai azonban negatívan befolyásolhatják a D-vitamin és más tápanyagok anyagcseréjét.

A szakértő szerint: ha nagyobb kalciumdózisra van szükség, a D-vitamin és a kalcium-kiegészítők bevétele közötti időközök csökkentése segíthet ellensúlyozni a D-vitamin-anyagcserére gyakorolt ​​​​esetleges hatásokat.

3. K-vitamin

Egy, a Wiley Online Library- ben publikált tanulmány szerint a D- és K-vitamin-kiegészítés közötti egyensúlyhiány túlzott kalciumlerakódáshoz vezethet az érrendszerben, nem pedig a csontokban. Idővel ez olyan állapotokhoz vezethet, mint az érelmeszesedés (az artériák fokozatos megvastagodása vagy keményedése), ami viszont szívrohamhoz vagy stroke-hoz vezethet.

Ezen következmények elkerülése érdekében érdemes a K2-vitamin és a D-vitamin megfelelő koncentrációját választani. Mielőtt beillesztené ezeket a napi rutinba, a szakértő azt tanácsolja, hogy konzultáljon orvosával.

4. A-vitamin

A túlzott A-vitamin bevitel semlegesítheti a kiegészítő D-vitamin jótékony hatásait.

„Mivel mind az A-, mind a D-vitamin zsírban oldódik, közös felszívódási útvonalakon haladnak keresztül, és ugyanazokért a receptorokért versengenek, amelyek befolyásolják a kalcium-anyagcserét” – magyarázta Gentile.

Azt mondja, hogy ezekről a vitaminokról vagy akár csak egyről sem szabad lemondani, csak a megfelelő mennyiségben kell bevenni – túlzás nélkül. Azt is javasolja, hogy természetes módon fogyasszunk A-vitamint sárgarépából, édesburgonyából, spenótból, kelkáposztából, amelyek béta-karotint tartalmaznak, amely csak szükség esetén alakul át A-vitaminná.