Ez lehet Julia Roberts szépségének titka

Este már nem ajánlott nehéz ételeket enni, ha jót akarunk aludni. Pedig még az ismert színésznő, Julia Roberts is inkább sütizne, ehelyett azonban könnyed és egészséges, a mediterrán étrendbe is illeszkedő vacsorára szavaz. Mutatjuk a „micsoda nő” jól bevált receptjét.

Néha Julia Roberts is megeszik egy sütit, de vacsorára inkább lazac kerül a tányérára

Nem is akárkitől kaphatunk vacsora ötleteket, ha olyan ételeket ennénk este, ami gyorsan elkészíthető, egészséges és még a mediterrán diéta receptek között is megtalálható. Julia Roberts a People magazinnak adott interjúban osztotta meg, mi a kedvenc vacsorája, amihez csak három összetevőre van szükség.

Julia Roberts is megenged magának egy kis sütit

Az interjúból kiderült, hogy a Micsoda nő! és a Sztárom a párom színésznője arra törekszik, hogy egész nap egészséges, fehérjében gazdag ételeket fogyasszon. Azt is elárulta, hogy vannak gyengéi, ezek pedig a sütik és a tészta – utóbbit gyakran eszi ebédre a csirke helyett. Nézzük, mivel éri el, hogy napközben jóllakottnak érezze magát.

Először is egész nap vizet iszik a megfelelő hidratáció miatt.

Kiadós reggelivel indítja a napot, jellemzően könnyű tojásétellel, amelyhez kovászos pirítóst, avokádót, áfonyát eszik. A kávé mellé kókuszvizet iszik.

Az ebédje általában grillezett csirke salátával (ha nem cseréli le tésztára).

A kedvenc gyors vacsorája vadlazac avokádóval, barna rizzsel és egy kis borral.

Néha desszertként megenged magának egy csokis sütit.

Így készítse el a Micsoda nő kedvenc vacsoráját

Julia Roberts az esti főétkezése során a fehérjét, az egészséges zsírokat és a teljes kiőrlésű gabonákat helyezi előtérbe. Kedvenc vacsorája mindössze három fő összetevőből áll, és remekül illeszkedik a mediterrán étrendbe. Az Oscar-díjas színésznő vacsoratányérjára mindig kerül vadlazac, amely fehérjében igen gazdag, emellett omega-3 zsírsavakat, gyulladáscsökkentő antioxidánsokat, illetve az immunrendszer számára egészséges D-vitamint tartalmaz.

A lazac sütése igazán nem időigényes, 30 perc alatt finom, egészséges és egyszerű vacsorát varázsolhatunk a tányérunkra.

Vadlazac tökéletes pácban

Hozzávalók

2 ek extra szűz olívaolaj

2 ek csökkentett nátriumtartalmú szójaszósz

2 ek dijoni mustár

1 ek méz

1 tk vöröshagymapor

1 tk fokhagymapor

½ tk őrölt pirospaprika

4 (150 g-os) bőrös lazacfilé

¼ tk só

A vadlazac elkészítése

Melegítse elő a sütőt 200 fokra. Egy kis tálban keverjen össze 2 evőkanál olajat, szójaszószt és mustárt, 1 evőkanál mézet, 1 teáskanál vöröshagymaport és fokhagymaport, valamint ½ teáskanál őrölt pirospaprikát, amíg jól össze nem keverednek. Helyezze 4 (140 grammos) lazacfilét egy nagy, cipzáras műanyag zacskóba. Öntse bele a pácot, és óvatosan rázza meg a zacskót, hogy a lazac befedje a pácot. A zacskó lezárása előtt nyomja ki belőle a lehető legtöbb levegőt. Helyezze a zacskót egy nagy tányérra és tegye hűtőbe 10-15 percre. Béleljen ki egy nagy, peremes tepsit sütőpapírral. Vegye ki a lazacot a pácból, óvatosan rázza le róla a felesleges pácot (a pácot dobja ki). Helyezze a lazacot bőrével lefelé az előkészített tepsire. Szórja meg ¼ teáskanál sóval. Süsse addig, amíg enyhén megpirul, nagyjából 9-10 percig. Fedje le alufóliával, és hagyja pihenni 5 percig tálalás előtt.

Az Oscar-díjas színésznő a lazacot barna rizzsel és avokádóval szereti párosítani, hogy megfelelően laktató ételt készítsen. A barna rizs segíti az emésztést, sőt, még fehérjét is tartalmaz, míg az avokádó tele van szívbarát zsírokkal, rostokkal és fehérjével, amelyek élénk ízt adnak a tányérjának - írta meg a Mindmegette.