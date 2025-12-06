A bőrgyógyász szerint ilyen gyakran kell hajat mosni

A haj és a fejbőr megfelelő higiéniai ápolása nagyon fontos a károsodások megelőzése érdekében.

A nyár a haj egészségének szempontjából a legnehezebb évszak: nap, klór, tengeri só, (sok) izzadság, túlzott környezetszennyezés, fokozott napfénynek való kitettség... Ilyen körülmények között teljesen lehetséges, hogy a többi évszakban hatékony hajápolás a forró hónapokban nem lesz hatékony.

Stefano Maria Serini bőrgyógyász, az Európai Bőrgyógyászati és Venerológiai Akadémia tagja szerint a magas hőmérséklet stimulálja a faggyú- és verejtékmirigyek aktivitását. Ennek eredményeként a fejbőr zsírosabbá és nedvesebbé válik, és ennek következtében a haj is piszkosabbá. Lehet, hogy ezt már a gyakorlatban is észrevette.

De ez nem csak a megjelenést befolyásolja: a haj egészségét is rontja. A bőrhez hasonlóan az ultraibolya sugárzás közvetlen hatással van a haj szerkezetére. Kiszárítja a hajat, gyengíti, mattá teszi (különösen a festett vagy szőkített hajat) és belülről károsítja. Az UVA sugarak a melaninra, az UVB sugarak pedig a keratinra hatnak, gyengítve a hajszálak erősségét.

Manapság egyre nagyobb figyelmet fordítanak a bőr nap elleni védelmére. A hajat, különösen a fejbőrt azonban gyakran figyelmen kívül hagyják.

A helyzet megváltoztatása érdekében a szakértők keratint és fényvédőt (SPF 30 vagy magasabb) tartalmazó spray-k használatát, tanúsított UV-védelemmel rendelkező sapkák viselését és a hajápolás nyári körülményekhez való igazítását javasolják. Ez azt jelenti, hogy gyakrabban kell mosni a hajat – akár naponta is, ha rendszeresen úszik a tengerben vagy medencében.

Bár a hajmosás optimális gyakorisága a haj típusától, az életmódtól és akár a lakóhelytől is függ, a gyakrabban történő mosás nem káros, ha kiváló minőségű termékeket használ.

Az International Journal of Women's Dermatology folyóiratban megjelent tanulmány szerint a megfelelő samponokkal történő rendszeres hajmosás elősegíti a fejbőr egészségét és erősíti a haj védőrétegét. Más tanulmányok azt mutatják, hogy a haj hetente ötször-hatszor történő mosása előnyösebb lehet, mint hetente egyszer, számol be a kasvutartnat.if.

Tehát ha azon tűnődik, hogy nyáron minden nap moshatja-e a haját, a válasz „igen”. Valójában ez nem csak lehetséges, hanem valószínűleg ajánlott is.

A titok az, hogy mindent helyesen csináljunk: használjunk enyhe samponokat, amelyek tisztítják a hajat anélkül, hogy károsítanák vagy kiszárítanák, meleg vízzel mossuk a hajat (és kerüljük a forró vizet, mert az mérgező), és jó hidratáló balzsamot vigyünk fel a haj teljes hosszára és a hajvégekre.

Ha otthonában a víz keménysége magas (túl sok ásványi anyagot tartalmaz), egy vízlágyító szűrő felszerelése láthatóan javíthatja a haj egészségét.

Végül, ideális esetben jobb, ha lemond a hajszárítóról, vagy legalábbis a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten használja. Mi a helyzet a hajvasalóval? Jobb, ha őszig nem használja. Törölközővel szárítsa meg a haját, ne dörzsölje túl erősen: ideális esetben puha, gyengéd mozdulatokkal tegye ezt.