Íme a kókuszolaj három felhasználási módja

A kókuszolaj igazi jolly joker a szépségápolásban. A benne található jótékony elemek ugyanis antibakteriális és vírusellenes hatással bírnak, emellett zsírsav-összetétele miatt remekül táplálja és puhítja a bőrt és a hajat.

A kókuszolaj az egész test számára szuper intenzív hidratáló. A szakértők szerint akkor működik a legjobban, ha fürdés vagy zuhanyzás után, enyhén nedves bőrre visszük fel: ilyenkor segít „bezárni” a bőrben lévő nedvességet, így tovább marad puha és rugalmas – írja az elle.hu.

Ha a tiszta, szűz kókuszolaj túl tömény vagy zsíros érzetű, kereshetünk kókuszolaj-alapú testápolókat, krémeket is, ezek könnyebben beszívódnak, mégis hasonlóan táplálók. A szűz kókuszolaj mellett az szól, hogy kutatások szerint csökkentheti a gyulladást, magas polifenol- és trigliceridtartalma pedig támogatja a bőr regenerálódását, így apróbb irritációk, száraz foltok esetén is jó szolgálatot tehet.

Arcon inkább száraz vagy normál bőrre ajánlott. Érzékeny, pattanásra hajlamos bőr esetén érdemes óvatosan, kis területen kipróbálni, mert egyeseknél eltömítheti a pórusokat. Testen viszont igazi luxusolaj: váll, kar, könyök, lábszár, mindenhol simább, puhább bőrt hagy maga után.

A kókuszolaj a hajápolásban is verhetetlen. A hajszálakon vékony filmréteget képez, ami lezárja a kutikulát, így segít benntartani a nedvességet, és védi a hajat a kiszáradástól. A benne lévő zsírsavak egyfajta „síkosítóként” működnek, ami azt jelenti, hogy a tincsek könnyebben csúsznak egymáson a használatát követőn, a fürtök pedig könnyebben kifésülhetővé válnak. Célszerű a hajvégekre felvinni, majd gyengéden dörzsöljük be a tincsekbe, amíg hagyjuk hatni, tekerjük törölközőbe a hajunkat. 15-20 perc után pedig jöhet a szokásos hajmosási rutin.

Végül a lábápolásban is hasznát vehetjük. Ha száraz, érdes talppal vagy repedezett sarkakkal küzdünk, a kókuszolaj ebben is segíthet. Vastagabb rétegben felkenve intenzíven táplálja és puhítja a bőrt, rendszeres használattal pedig fokozatosan csökkentheti a bőrkeményedések érzetét.

Langyos vízben áztassuk a lábunkat pár percig, esetleg egy lábradírral finoman dörzsöljük át. Töröljük szárazra, majd masszírozzunk bőséges mennyiségű kókuszolajat a sarkakba, talpakba. Húzzunk rá pamut zoknit! Ez egyrészt megakadályozza, hogy elcsússzunk, másrészt segít bent tartani a hatóanyagot. Hagyjuk, hogy egész éjszaka dolgozzon az olaj. Reggelre a bőr érezhetően puhább és rugalmasabb lesz.