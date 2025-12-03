Életmód
Az orvosok egy egyszerű módszert találtak az erek támogatására
Mindössze egy kanál naponta
A kísérletben 70 ember vett részt: 50-en lipidprofil-rendellenességekkel és 20 önkéntesen ilyen rendellenességek nélkül. Egy hónapon keresztül minden résztvevő olívaolajat fogyaszott napi étrendjébe, miközben az orvosok figyelemmel kísérték a vérkeringési paraméterek változásait.
A legjelentősebb változásokat az emelkedett koleszterinszintű embereknél mutatták. A végtag rövid idejű összenyomása után a vér gyorsabban visszatért a szövetekbe, javult az oxigéntoleranciájuk, és enyhe csökkenést figyeltek meg a pulzusszámban és a diasztolés vérnyomásban. A legkifejezettebb hatások a magas polifenoltartalmú olajokhoz kapcsolódtak.
A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy túl korai lenne messzemenő következtetéseket levonni: a minta mérete kicsi volt, és a tanulmány hatóköre korlátozott. Mindazonáltal az eredmények megerősítik, hogy az olívaolaj, különösen a polifenolokban gazdag olaj, jótékony hatással van az erekre, különösen azoknál, akik lipidanyagcsere-zavarban szenvednek.