Az orvosok egy egyszerű módszert találtak az erek támogatására

Egy görög szívbetegségekkel foglalkozó szakértőkből álló csoport bemutatta egy tanulmány adatait, amely az olívaolaj rendszeres fogyasztásának az érrendszeri egészségre gyakorolt ​​hatását vizsgálta. A tanulmány a Nutrients folyóiratban jelent meg.

Az olívaolaj pozitív hatással van az egészségre is, többek között csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát

A kísérletben 70 ember vett részt: 50-en lipidprofil-rendellenességekkel és 20 önkéntesen ilyen rendellenességek nélkül. Egy hónapon keresztül minden résztvevő olívaolajat fogyaszott napi étrendjébe, miközben az orvosok figyelemmel kísérték a vérkeringési paraméterek változásait.

A legjelentősebb változásokat az emelkedett koleszterinszintű embereknél mutatták. A végtag rövid idejű összenyomása után a vér gyorsabban visszatért a szövetekbe, javult az oxigéntoleranciájuk, és enyhe csökkenést figyeltek meg a pulzusszámban és a diasztolés vérnyomásban. A legkifejezettebb hatások a magas polifenoltartalmú olajokhoz kapcsolódtak.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy túl korai lenne messzemenő következtetéseket levonni: a minta mérete kicsi volt, és a tanulmány hatóköre korlátozott. Mindazonáltal az eredmények megerősítik, hogy az olívaolaj, különösen a polifenolokban gazdag olaj, jótékony hatással van az erekre, különösen azoknál, akik lipidanyagcsere-zavarban szenvednek.