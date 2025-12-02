A dietetikusok szerint ezt a négy gyümölcsöt jobb fagyasztva enni

Ha gyümölcsökről van szó, akkor sokan még mindig a „friss = egészségesebb, fagyasztott = kompromisszum” képletben gondolkodnak. Pedig a valóság ennél jóval árnyaltabb.

Fontos tudni, hogy a fagyasztott gyümölcsöket természetesen még érett állapotban szedik le, majd villámgyorsan lefagyasztják őket, így a tápanyagok nagy része kvázi bezárva marad. Sok esetben ezért a fagyasztott alternatívákban még több a vitamin, mint a friss társakban – írja az elle.hu.

1. Mangó

A mangó frissen is isteni, de valljuk be, megpucolni nem a világ legszórakoztatóbb feladata. A fagyasztott verzió ezzel szemben már felkockázott, és éretten várja azt, hogy valaki megegye. A mangó kiváló C, valamint A-vitamin-forrás, támogatja az immunrendszert és a látást, a rosttartalma pedig segíti az emésztést.

2. Ananász

Az ananász szintén az a gyümölcs, aminek a megpucolása elég macerás. Tele van C-vitaminnal, mangánnal, és tartalmaz egy különleges enzimet, a bromelaint, amely segíthet az emésztésben és a gyulladás csökkentésében. Salátába, csirke mellé egy gyors ázsiai jellegű fogáshoz, vagy akár turmixba is tökéletes.

3. Meggy

A friss meggy magozása, főleg nagy mennyiségben, fél napos projekt. Fagyasztva viszont már magozva kapjuk. A sötét színű meggy tele van polifenolokkal, olyan erős antioxidánsokkal, amelyek segítenek a gyulladás csökkentésében. Edzés utáni turmixba keverve kifejezetten jó választás, de este egy kis étcsoki mellé is működik, ha egészséges és egyszerű desszertre vágyunk.

4. Sárkánygyümölcs

Frissen ritkán, drágán és sokszor nem is túl éretten találkozunk vele. A fagyasztott sárkánygyümölcs (pitaja) ezzel szemben szépen felkockázva, érett állapotban vár a fagyasztóban, és általában olcsóbb is, mint a friss darab. Magas a rosttartalma, ami prebiotikumként táplálja a bélflóránk jótékony baktériumait, emellett antioxidánsokat (betalainok, karotinoidok) is bőven tartalmaz.