2025. december 7., vasárnap

Előd

Hogyan lehet káros az egészségre a késői reggeli és vacsora?

A vacsora kockázata még nagyobb

MH
 2025. december 6. szombat. 4:01
A Nature Communications folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmány szerint a nap első vagy utolsó étkezése előtti túl hosszú várakozás súlyos szív- és érrendszeri problémákat okozhat. Európai kutatók erre a következtetésre jutottak az egészség, a táplálkozás és az étkezési szokások közötti összefüggéseket vizsgáló kutatások elemzése után.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/NEW/Science Photo Library/CAIA Image

Megjegyzendő, hogy ez a tanulmány 175 000 francia lakos adatait vizsgálta, akik közül valamivel több mint 103 000 felelt meg a szükséges kritériumoknak. Ezen személyek többsége, 79%-a nő volt. A résztvevők átlagéletkora körülbelül 42 év volt.

A tudósok az alanyok adatai alapján értékelték az elfogyasztott étkezések időzítését és számát, valamint modelleket készítettek a szív- és érrendszeri betegségekkel való általános összefüggés, valamint a koszorúér-betegség és más patológiák konkrét eseteinek vizsgálatára.

A kutatók végül azt találták, hogy a reggelivel való mindössze egy órás késés 6%-kal növelte a szívbetegség kialakulásának kockázatát , és minél hosszabb volt a késés, annál nagyobb volt a kockázat. A vacsora kockázata nagyobb volt, mivel a késői (este 9 óra utáni) étkezés 28%-kal növelte az agyi érrendszeri betegség kialakulásának kockázatát azokhoz képest, akik utoljára este 8 óra előtt ettek.

