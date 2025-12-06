Hogyan lehet káros az egészségre a késői reggeli és vacsora?

A Nature Communications folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmány szerint a nap első vagy utolsó étkezése előtti túl hosszú várakozás súlyos szív- és érrendszeri problémákat okozhat. Európai kutatók erre a következtetésre jutottak az egészség, a táplálkozás és az étkezési szokások közötti összefüggéseket vizsgáló kutatások elemzése után.

Megjegyzendő, hogy ez a tanulmány 175 000 francia lakos adatait vizsgálta, akik közül valamivel több mint 103 000 felelt meg a szükséges kritériumoknak. Ezen személyek többsége, 79%-a nő volt. A résztvevők átlagéletkora körülbelül 42 év volt.

A tudósok az alanyok adatai alapján értékelték az elfogyasztott étkezések időzítését és számát, valamint modelleket készítettek a szív- és érrendszeri betegségekkel való általános összefüggés, valamint a koszorúér-betegség és más patológiák konkrét eseteinek vizsgálatára.

A kutatók végül azt találták, hogy a reggelivel való mindössze egy órás késés 6%-kal növelte a szívbetegség kialakulásának kockázatát , és minél hosszabb volt a késés, annál nagyobb volt a kockázat. A vacsora kockázata nagyobb volt, mivel a késői (este 9 óra utáni) étkezés 28%-kal növelte az agyi érrendszeri betegség kialakulásának kockázatát azokhoz képest, akik utoljára este 8 óra előtt ettek.