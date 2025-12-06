Hogyan ismerjük fel a krónikus fáradtság okát?

Az állandó fáradtság leggyakrabban az életmóddal függ össze, de gyakran egészségügyi problémák okozzák – mondta egy orvos az AiF-nek.

A szakember szerint vérszegénység esetén energiahiány figyelhető meg, mivel ez oxigénhiányhoz vezet a szövetekben. Ez sápadt bőrt, gyengeséget, légszomjat és szapora pulzust eredményez. Ez az állapot összefüggésben állhat a B-, C- és D-vitamin hiányával is.

Ráadásul a pajzsmirigy-diszfunkció gyakran krónikus fáradtságot okoz. Néha a fokozott fáradtság a cukorbetegség vagy a szívelégtelenség első tünete. Cukorbetegség esetén ezt erős szomjúság, gyakori vizelés és izzadás kíséri.

Az erővesztés másik fontos tényezője a krónikus gyulladás: a fertőzés állandó jelenléte gyengíti a szervezetet – hangsúlyozta az orvos.