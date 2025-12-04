A tudósok azonosították a korai demencia kialakulásához vezető tényezőket

A JAMA Neurology folyóiratban nemrég megjelent publikáció szerint a hollandiai Maastrichti Egyetem tudósai brit kollégáik segítségével elemezték az Egyesült Királyság Biobankjának több mint 350 000 résztvevőjének adatait, és 15 olyan tényezőt azonosítottak, amelyek közvetlenül összefüggenek a demencia fokozott kockázatával a 65 év alattiaknál, akiket fiatalnak tekintenek.

A tanulmány több mint 350 000 személy adatait vizsgálta, akiknek többsége, valamivel több mint 55%-a, nő volt. Az átlagéletkor körülbelül 55 év volt. A vizsgálati időszak alatt 485 halálesetet azonosítottak, és a kezdetben azonosított 39 kockázati tényező közül 30 szignifikánsan összefüggött a korai demencia kialakulásával.

A veszélyes betegség kialakulásához vezető kulcsfontosságú tényezők az alacsony iskolai végzettség és a társadalmi-gazdasági státusz voltak. Továbbá a kutatók azt találták, hogy a mérsékelt vagy magas alkoholfogyasztás kevésbé járt együtt a veszélyes betegség kialakulásának kockázatával, mint a teljes absztinencia vagy az alkoholizmus. Azok a résztvevők, akik havonta kevesebb mint egyszer találkoztak szeretteikkel, nagyobb kockázatnak voltak kitéve a betegség kialakulására, és a D-vitamin-hiány is hozzájárult ehhez a kockázathoz.

A tudósok eredményei azt mutatják, hogy a korai kezdetű demencia módosítható kockázati tényezői vannak, amelyek specifikus megelőző programok kidolgozásával kezelhetők.